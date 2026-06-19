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Canada QatarX
Bart DHanis

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Un match de Coupe du monde a totalement dégénéré après le coup de sifflet final, débouchant sur une bagarre générale sur la pelouse

Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde

La rencontre entre le Canada et le Qatar a dégénéré en une violente altercation impliquant joueurs et entraîneurs des deux délégations.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Qatar a été largement dominé par le Canada, pays hôte. Après seulement une demi-heure de jeu, les Qatariens étaient déjà menés 2-0 à Vancouver.

Les visiteurs ont ensuite écopé d’un carton rouge, et la situation s’est dégradée : le score est finalement monté à 6-0.

La rencontre a toutefois été assombrie par la grave blessure d’Ismaël Koné : à 3-0, le milieu de terrain de Sassuolo a subi une fracture ouverte de la jambe suite à un tacle dangereux.

Après la rencontre, la situation a complètement dégénéré entre les deux délégations : une bagarre générale a éclaté au milieu du terrain.

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Le sélectionneur du Qatar, Julen Lopetegui, est finalement parvenu à séparer les protagonistes. Selon le commentateur canadien de CTV News, le Canada n’a pas apprécié la réaction des Qataris après la grave blessure de Koné.

Sur le plan sportif, le Canada a réalisé une performance de haut rang. Avec quatre points au compteur après deux journées, la sélection est en bonne voie pour se qualifier pour le tour suivant de la Coupe du monde.


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