Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain d'Al-Ittihad, a révélé la raison pour laquelle il n'a pas célébré le but qu'il a inscrit dans les filets de son compatriote Yassine Bounou, le gardien d'Al-Hilal, lors de leur Clasico.

Al-Hilal s'est imposé face à son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors du match qui les a opposés samedi soir, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Youssef En-Nesyri a inscrit le premier but d'Al-Ittihad à la 22e minute de la rencontre, après s'être présenté seul face au but de Bounou et avoir logé le ballon avec puissance au fond des filets, sans que le gardien marocain ne puisse l'arrêter.

L'image la plus marquante a été réalisée par l'attaquant marocain après avoir marqué, lorsqu'il a refusé de célébrer son but, avant de se diriger vers Yassine Bounou et de l'enlacer en signe de réconfort.

En-Nesyri a commenté cette scène, lors d'une rencontre amicale avec Bounou, dans l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 », déclarant : « Bounou est mon grand frère, et je l'aime beaucoup. Nous avons joué ensemble pendant de longues années en sélection du Maroc et à Séville. »

De son côté, le gardien d'Al-Hilal a exprimé son estime pour En-Nesyri, en l'embrassant sur la tête, en disant : « Youssef En-Nesyri est comme mon petit frère, et il a livré un match remarquable pour lequel je le félicite. »

Il convient de rappeler qu'En-Nesyri et Bounou ont été coéquipiers au FC Séville pendant plusieurs années, avant que le gardien marocain ne rejoigne Al-Hilal à l'été 2023, puis que l'attaquant ne lui emboîte le pas, mais en direction d'Al-Ittihad, en janvier dernier, en provenance de Fenerbahçe.