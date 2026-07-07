Un match amical contre une formation africaine lance officiellement la préparation de la Fédération saoudienne en vue de la nouvelle saison

Le club saoudien Al-Ittihad a officialisé le programme de ses premiers matchs amicaux, étape initiale de sa préparation estivale en vue de la saison 2026-2027.

Le club a entamé ce mardi son stage de préparation à Djeddah.

Sur son compte officiel X, le club a tweeté qu’il affronterait les Orlando Pirates d’Afrique du Sud le 21 juillet, en guise de premier match amical de préparation.

Le groupe restera une semaine à Djeddah pour des examens médicaux et des tests physiques avant de s’envoler pour la phase internationale de sa préparation.

Les « Tigres » mettront ensuite le cap sur Marbella, station balnéaire espagnole, pour la deuxième phase de leur préparation, du 14 au 31 juillet, avant de regagner Djeddah.

Ces préparatifs visent à reconquérir les titres échappés lors d’une saison 2025-2026 difficile, marquée par une 5e place en championnat, des éliminations en demi-finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Arabie saoudite, ainsi qu’en quart de finale de la Ligue des champions de l’AFC Elite.

Rappelons que l’Al-Ittihad visera trois titres la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, ainsi que la Ligue des champions de l’Asie, où il débutera dès le tour préliminaire.