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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Un match amical contre une formation africaine lance officiellement la préparation de la Fédération saoudienne en vue de la nouvelle saison

Al Ittihad
Saudi Pro League
Orlando Pirates
Arabie saoudite
Afrique du Sud

« L'Émir » vise à retrouver son éclat d'antan après un exercice désastreux.

Le club saoudien Al-Ittihad a officialisé le programme de ses premiers matchs amicaux, étape initiale de sa préparation estivale en vue de la saison 2026-2027.

Le club a entamé ce mardi son stage de préparation à Djeddah.

Sur son compte officiel X, le club a tweeté qu’il affronterait les Orlando Pirates d’Afrique du Sud le 21 juillet, en guise de premier match amical de préparation.

Le groupe restera une semaine à Djeddah pour des examens médicaux et des tests physiques avant de s’envoler pour la phase internationale de sa préparation.

Les « Tigres » mettront ensuite le cap sur Marbella, station balnéaire espagnole, pour la deuxième phase de leur préparation, du 14 au 31 juillet, avant de regagner Djeddah.

Ces préparatifs visent à reconquérir les titres échappés lors d’une saison 2025-2026 difficile, marquée par une 5e place en championnat, des éliminations en demi-finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Arabie saoudite, ainsi qu’en quart de finale de la Ligue des champions de l’AFC Elite.

Rappelons que l’Al-Ittihad visera trois titres la saison prochaine : le championnat Roshen, la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, ainsi que la Ligue des champions de l’Asie, où il débutera dès le tour préliminaire.

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