Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur de Fleetwood Town Jake Batty a salué la résilience de ses coéquipiers après l’énorme surprise créée par les outsiders de quatrième division en Carabao Cup : l’élimination aux tirs au but d’Arsenal, champion de Premier League. Malgré les 84 places qui les séparent des hommes de Mikel Arteta dans la hiérarchie du football anglais, les locaux ont tenu bon pour obtenir un match nul 1-1 avant de s’imposer 5-3 aux tirs au but.

Publicité

Une équipe de quatrième division crée la surprise face aux champions d’Angleterre

Batty estime que l’élimination d’une équipe d’Arsenal remaniée, avec neuf changements par rapport à sa victoire de samedi contre Everton, soudera l’effectif de Matt Lawlor, 18e de League Two. Après une interruption de huit minutes due à un drone, Aaron Loupalo-Bi, prêté par Fulham, a glissé le ballon à Marli Salmon, 17 ans, qui l’a fait passer entre les jambes d’Illan Meslier, gardien qui faisait ses débuts, à la 21e minute. Viktor Gyokeres a égalisé à la 49e minute. Le gardien Jay Lynch a ensuite repoussé la tentative de Bruno Guimaraes lors de la séance de tirs au but, avant que Conor Haughey ne scelle une victoire 5-3.

Réduits à dix, les visiteurs gâchent de nombreuses occasions

Entré à la mi-temps, Martin Odegaard a donné de l’élan à Arsenal, qui a totalisé 26 tirs et 59 touches de balle dans la surface adverse. Mais les interventions décisives de Rhys Bennett, Shaun Rooney et Haughey ont empêché les visiteurs de marquer, avant l’expulsion de Max Dowman, 16 ans, à la 86e minute pour avoir donné un coup de pied à Harrison Neal. Il s’agissait du premier carton rouge d’Arsenal en 79 matches, depuis l’expulsion de Mikel Merino contre Liverpool en mai 2025. Lynch a également arrêté les tentatives de Ben White et d’Odegaard en fin de match.

Interrogé par BBC Radio 5 Live après les envahissements de terrain et les larmes de Lawlor qui ont suivi la première élimination des champions d’Angleterre en titre par une équipe de quatrième division depuis la victoire de Wrexham contre Arsenal en FA Cup en 1992, Batty a déclaré : « Les champions d’Angleterre venaient jouer chez nous. Nous savions que ce serait un match difficile et qu’il faudrait nous battre pour obtenir un résultat.

« Je pense que le score de 1-1 était probablement juste au terme des 90 minutes. Nous avons fait ce qu’il fallait, tout le monde a respecté le plan de jeu. Mais oui, cela nous donne énormément de confiance et de motivation, et cela nous rapproche les uns des autres, parce que nous savons que nous pouvons nous faire confiance, même face à ceux qui sont sans doute les meilleurs joueurs du monde actuellement. »

Publicité Publicité

Le défenseur veut retrouver cet état d’esprit en championnat

Ronan Coughlan, Neal, Will Davies, Andy Cannon et Haughey ont tous trompé Meslier, portant la série de Fleetwood à quatre séances de tirs au but victorieuses consécutives et à 16 tirs au but réussis d’affilée. Interrogé sur la motivation supplémentaire apportée par l’événement et sur la manière dont son équipe avait tenu bon, Batty a ajouté : « Nous devons reproduire cela à chaque match. Nos résultats en championnat n’ont pas été aussi bons que nous le souhaitions et, pour une raison ou une autre, les compétitions de coupe donnent à tout le monde un peu plus d’envie. Nous avons réussi quelques gestes magiques, et cette histoire-là, nous la raconterons à nos petits-enfants.

Related Topics

« Nous savions qu’ils viendraient ici et domineraient la possession. Nous ne sommes pas naïfs : nous savons ce que nous valons et ce qu’ils valent. Évidemment, quand ils ont marqué au début de la seconde période, on se dit : “Oh mon Dieu, ça y est.” Mais je pense à notre résistance, à notre communication et à l’état d’esprit du groupe.

« Chacun fait sa part pour les autres et se bat pour sa place, comme il se doit. Nous devons aborder le match de samedi en conservant cet élan et cette confiance pour prendre les trois points. Nous savions que nous donnerions du fil à retordre à [Arsenal] chez nous et que le public serait derrière nous.

Publicité

« Je pense que nous les avons plutôt contenus dans les zones où il fallait plutôt les contenir. Mais face à une telle expérience, on ne peut pas tout arrêter. »

Fleetwood attend le tirage au sort des quarts de finale

Fleetwood connaîtra son adversaire en quarts de finale mercredi soir, lors du tirage au sort organisé après le match du quatrième tour entre Chelsea et Liverpool. Au-delà de son exploit en coupe à Highbury Stadium, l’équipe de Lawlor doit rapidement s’appuyer sur cette confiance retrouvée lors du match de championnat de samedi pour s’éloigner de la 18e place de League Two. De son côté, l’équipe d’Arteta, championne en titre sous le choc, doit immédiatement se ressaisir et se concentrer à nouveau sur la défense de son titre en Premier League.