Ayyoub Bouaddi, jeune prodige de 18 ans, a brillé dimanche matin (heure néerlandaise) lors du match de Coupe du monde entre le Maroc et le Brésil. Pour l’analyste de la NOS Ibrahim Afellay, il s’agit d’un « talent incroyable », comme l’a souligné le commentateur Gert van 't Hof.

Né en France, il évolue au Lille OSC, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable malgré son jeune âge.

En approche de la Coupe du monde, son choix de sélection entre la France et le Maroc restait incertain, mais ses origines familiales – ses parents sont nés au royaume chérifien – ont finalement prévalu.

Ce n’est qu’il y a environ trois semaines que l’on a appris son choix définitif en faveur du Maroc, pour lequel il compte désormais quatre sélections.

Après trois sorties en matches amicaux, la rencontre face au Brésil, dimanche matin, n’a pas semblé le troubler. Dans l’entrejeu, il a brillé aux côtés de son partenaire Neil El Aynaoui.

« C’est vraiment impressionnant », commente l’analyste de la NOS, Afellay. « C’est un garçon qui s’est intégré discrètement dans l’équipe. Quand on le voit jouer, on pourrait croire qu’il évolue dans cette équipe du Maroc depuis de nombreuses années. »

« Aucune pression ni nervosité, il s’implique quand son équipe a le ballon, dribble quand c’est nécessaire. Il intercepte aussi beaucoup de ballons. Il est très utile ici aussi », décrit Afellay en commentant des images de Bouaddi qui récupère le ballon entre deux Brésiliens.

« Il tient la route. Il remporte deux duels d’affilée, puis s’implique à nouveau pour récupérer le ballon. Ici aussi : il subit la pression, mais reste calme, cherche la solution technique et choisit son placement », s’enthousiasme Afellay.

« Il n’a pas le trac. Il accélère, dribble pour libérer un coéquipier entre les lignes. C’est exceptionnel. Un contrôle total. Il a pratiquement tout. Il tient tête à ses adversaires en défense et s’implique aussi dans le jeu. »

« À 18 ans, pour seulement son deuxième match international (son quatrième, ndlr), il a clairement un bel avenir. C’est aussi un beau pari de l’entraîneur (Mohamed Ouahbi, ndlr), qui laisse Sofyan Amrabat sur le banc et lance ce jeune dans la fosse aux lions. »

« Quand ça se passe mal, tout un pays se déchaîne. J’apprécie ce type de joueurs. Mais franchement, pour ne pas l’aligner, il faudrait être aveugle », conclut Afellay.