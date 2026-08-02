Cristiano Ronaldo et sa fiancée Georgina Rodriguez se préparent, selon des rapports médiatiques, à entamer un nouveau chapitre de leur histoire d'amour, avec la tenue d'un mariage attendu qui pourrait être l'un des plus fastueux du monde du sport.

Si ces informations se confirment, l'événement constituera le prolongement naturel de longues années d'une vie de luxe que le couple a l'habitude de partager avec ses abonnés, où se mêlent voitures rares, bijoux de luxe et biens immobiliers haut de gamme aux quatre coins du monde.

Des rapports médiatiques ont indiqué que Cristiano Ronaldo (41 ans) et sa fiancée Georgina Rodriguez (32 ans) se marieront ce week-end sur l'île portugaise de Madère, ville natale de la star portugaise.

Le quotidien allemand « Bild » a rapporté que la cathédrale de Funchal a été entièrement réservée pour accueillir la cérémonie du mariage, une démarche qui reflète le caractère exceptionnel de la célébration attendue.

Si le mariage a effectivement lieu, il couronnera une relation qui a débuté en 2016, lorsque Ronaldo a rencontré Georgina dans la capitale espagnole, Madrid.

À cette époque, le capitaine de la sélection portugaise défendait les couleurs du Real Madrid, tandis que Georgina travaillait dans une boutique « Gucci ».

La relation entre eux s'est rapidement développée, et ils ont eu leur fille Alana Martina à la fin de l'année 2017, avant que la famille ne s'agrandisse par la suite pour compter plusieurs enfants.

Une seule photo révèle une fortune dépassant 17,8 millions d'euros

Georgina Rodriguez tient constamment à partager avec ses abonnés, via la plateforme Instagram, un aperçu de son mode de vie luxueux aux côtés de Ronaldo.

Sur l'une des photos publiées en 2025, le couple est apparu à bord d'une voiture « Bugatti Centodieci », dont le quotidien « Daily Mail » a estimé la valeur à environ 11,6 millions d'euros.

Chacun d'eux portait également une montre de luxe de la marque « Patek Philippe » : la valeur de la montre de Ronaldo, sertie de diamants, est estimée à environ 605 000 euros, tandis que celle de Georgina s'élève à près de 380 000 euros.

La bague de fiançailles de Georgina a ajouté au faste de la scène, les estimations indiquant que sa valeur atteint environ 5,2 millions d'euros, portant la valeur totale de la voiture et des bijoux visibles sur cette seule photo à plus de 17,8 millions d'euros.

Une demande en mariage exceptionnelle et des cadeaux à plusieurs millions

Selon le quotidien « The Sun », Ronaldo n'a ménagé aucun effort pour faire de sa demande en mariage un événement exceptionnel : l'affaire ne s'est pas limitée à une bague de fiançailles valant plusieurs millions d'euros, puisqu'il a également offert un ensemble de cadeaux de luxe dont la valeur a atteint environ 313 000 euros.

Parmi les cadeaux figuraient une voiture « Porsche Taycan » de couleur blanche, estimée à environ 90 000 euros, ainsi qu'une montre de luxe de la marque suisse « Audemars Piguet » d'une valeur d'environ 61 000 euros.

Il lui a également offert des sacs à main des marques « Christian Dior » et « Louis Vuitton » d'une valeur proche de 8 000 euros, en plus d'une collection de robes et de chemisiers exclusifs dont la valeur s'élevait à environ 20 000 euros.

Deux villas de luxe sur une île privée

Les investissements du couple ne se limitent pas aux voitures et aux bijoux, le secteur immobilier bénéficiant d'un grand intérêt de leur part.

Les rapports indiquent que Ronaldo et Georgina possèdent deux villas de luxe sur l'île privée de « Nujuma », donnant sur la mer Rouge, une île accessible uniquement par bateaux ou par hydravions.

Le prix d'achat des deux biens réunis est estimé à environ 8 millions d'euros, les deux villas offrant un vaste espace pour accueillir les membres de la famille, ainsi qu'un refuge privé qui offre au couple une intimité totale durant ses vacances.

Le premier milliardaire de l'histoire du football

Ces possessions luxueuses ne représentent pas un fardeau financier pour Ronaldo, compte tenu de l'immense fortune qu'il a accumulée tout au long de sa carrière sur et en dehors du rectangle vert.

Selon l'agence « Bloomberg », la fortune nette de la star portugaise est estimée à environ 1,4 milliard de dollars, faisant de lui le premier footballeur de l'histoire dont la fortune atteint la barre du milliard de dollars.

À l'approche de la date du mariage attendu, il semble que Ronaldo et Georgina continuent d'écrire une histoire d'amour qui ne se limite pas à la célébrité et à la notoriété, mais qui s'étend aussi à l'un des modes de vie les plus luxueux du monde du sport.