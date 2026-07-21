Un mannequin néerlandais attaque Okoye avec virulence et traîne le gardien devant la justice

Jelicia Westhoff, mannequin néerlandais, accuse Maduka Okoye de violences conjugales, de maltraitance et de négligence à l’égard de leur enfant. Sur Instagram, elle fustige l’ancien gardien du Sparta Rotterdam et annonce son intention de le poursuivre en justice.

« Tu ne passes pas de coups de fil à ton fils, tu ne le vois pas. Parce que tu es trop occupé à punir sa mère. Ce fils que tu réclamais quand tu étais fauché et que je devais te filer du fric », s’indigne Westhoff sur Instagram.

« Tu crois que je suis assez bête pour rester avec quelqu’un comme ça ? », ajoute Westhoff, qui affirme être intimidée par l’entourage d’Okoye. « Quand quelqu’un a une certaine image, il peut faire ce qu’il veut. Si tu ne fais pas ce qu’il veut, toute une équipe se met à tes trousses. Mais tu sais quoi ? Laisse-moi être la méchante, je m’en fiche désormais. »

Elle avoue avoir longtemps hésité à agir : « J’avais peur de te traîner en justice, peur de porter plainte, peur de quoi que ce soit car je savais que tu te vengerais sur notre enfant. J’ai gardé mon calme et je t’ai donné des centaines de chances. Et est-ce que tu t’occupes de lui ? Non, parce que tu ne le vois que chez moi, sinon tu n’assumes pas ton rôle de père. »

Le mannequin confirme au journal De Telegraaf qu’Okoye se désintéresse presque totalement de leur fils. Le gardien nigérian n’a d’ailleurs jamais pris de nouvelles de l’enfant lorsqu’il a été hospitalisé à quatre reprises en réanimation.

Ces accusations resurgissent alors qu’Okoye a été aperçu à Venise en compagnie de la rappeuse américaine Cardi B, figure majeure de la scène musicale internationale ; des rumeurs évoquent même une relation entre le gardien et la chanteuse.

Westhoff conclut son message en affirmant qu’Okoye ne l’a pas seulement trompée avec des femmes, « mais aussi avec des hommes ».