"Un maniaque de contrôle" - Blind prévient Manchester United sur les méthodes de Ten Hag

L'ancien défenseur des Red Devils, qui a joué sous les ordres de Ten Hag à l'Ajax, espère que son compatriote connaîtra le succès à Old Trafford.

Manchester United a été informé qu'ils nommaient un "maniaque du contrôle" en la personne d'Erik Ten Hag. Daley Blind - qui a travaillé sous les ordres du nouveau patron des Red Devils à l'Ajax - soutient un personnage exigeant pour apporter un succès tant attendu à Old Trafford.

"Ten Hag veut être au sommet de tout"

Les poids lourds de la Premier League sont en quête d'inspiration, après avoir enduré une nouvelle saison stérile, et espèrent que leur dernier changement de direction les aidera à sortir de ce qui est devenu une sérieuse ornière.

Ralf Rangnick n'a réussi qu'à terminer à la sixième place en tant qu'entraîneur intérimaire en 2021-22. La baguette de manager est maintenant passée à un tacticien néerlandais qui arrive dans le football anglais avec la réputation d'obtenir ce qu'il veut lorsqu'il s'agit de l'engagement total de ses joueurs.

L'international néerlandais Blind, qui a passé quatre ans à United entre 2014 et 2018, pense qu'un homme aux côtés duquel il a savouré le titre de champion d'Eredivisie la saison dernière apportera du plaisir et de la concentration à Old Trafford, racontant aux Red Devils' leur dernière nomination : "Il est vraiment social.

"Je pense que, comme à l'Ajax, il sait que tout le monde au club est important. Tout le monde doit être impliqué pour obtenir ce sentiment de victoire, cette mentalité de gagnant.

"Il faut que tout le monde aille dans la même direction. Il en est conscient et veut que tout reste proche. C'est aussi un maniaque du contrôle et il veut être au sommet de tout. Je pense que c'est une qualité particulière qu'il faut avoir quand on est aussi bon."

Ten Hag gagnera-t-il un trophée à Manchester ?

José Mourinho a été le dernier homme à offrir un honneur majeur à United - le Portugais ayant remporté le Community Shield, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa en 2016-17 - et l'espoir est que Ten Hag puisse remettre l'une des équipes les plus décorées du football mondial sur la voie des trophées.

Blind soutient son ancien entraîneur pour qu'il remplisse cette mission, ajoutant : "Je pense que la chose la plus importante est que l'équipe mette en place un style de jeu et que les gens puissent le voir sur le terrain.

"Je pense que si cela se produit, alors gagner deviendra plus facile. En gagnant, on gagne des trophées. Quand cela arrivera, je ne sais pas.

"Je sais que ce manager a la qualité et j'espère qu'il aura le temps de tout mettre en œuvre à sa façon et de s'assurer que l'équipe joue comme il le souhaite. Je suis sûr qu'il va réussir."

Ten Hag a remporté six trophées lors de son passage à l'Ajax, dont trois titres d'Eredivisie, deux coupes nationales et un bouclier Johan Cruyff.