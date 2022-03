« Un Manchester United honteux », se désole un ex-capitaine de l’équipe

Gary Neville a qualifié la prestation de Manchester United à Manchester City de "honteuse" après que Pogba et ses coéquipiers se soient écroulés à l'Etihad Stadium ce dimanche (1-4).

Kevin De Bruyne a donné l'avantage à City sur un centre de Bernardo Silva avant que Jadon Sancho n'égalise d'une frappe enroulée. Le capitaine De Bruyne a ensuite redonné l'avantage aux Blues d'un tir à bout portant six minutes plus tard. Après la pause, Riyad Mahrez a ajouté un doublé pour valider le succès des siens. Une vraie démonstration de force et qui a embarrassé une ancien capitaine de MU.

« Dans les 25 dernières minutes, MU a abandonné »

S'exprimant sur Sky Sports après le coup de sifflet final, Neville a lourdement critiqué son ancien club : "Manchester United a terminé ce match totalement en roue libre", a-t-il expliqué. "Ils ont été honteux dans les 25 dernières minutes. C'est la première fois qu'ils affrontent une équipe digne de ce nom [sous la direction de Ralf Rangnick] et ils ont reçu une bonne leçon. Ce n'est pas sa faute [celle de Rangnick]. Il ne sera plus là la saison prochaine sur le banc de touche. Qui le sera ?"

Neville a aussi critiqué la mauvaise réaction d’United après que l’équipe ait encaissé le 3e but à la 68e. L'ancien défenseur latéral a déclaré : "Je dois dire que la réaction de Manchester United après avoir été mené 3-1 est très gênante. Je n'ai jamais vu ça dans un match de football - 92 % de possession de balle [pour City]. Ils ont lâché prise. Je comprends que c'est difficile, vous jouez contre une équipe de haut niveau. Mais ils se promènent sur le terrain. Ils sont loin d'être assez bons."

Il a ensuite conclu : "Le score n'est pas le problème. C'est la réaction après avoir été mené 3-1 qui est le problème. Ils ont jeté l'éponge. C'est comme s'ils avaient neuf hommes. City a joué brillamment dans cette deuxième mi-temps. Mais l'effort et l'intensité de United dans les 20 dernières minutes ont été inexistants".