Un malentendu… Deschamps remplace un joueur par erreur face à la Suède !

Selon un article de presse français, le remplacement de Lucas Digne lors de la victoire 3-0 de l’équipe de France face à la Suède, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, n’était pas lié à une blessure mais à un malentendu avec le staff technique dirigé par Didier Deschamps.

Titulaire à gauche de la défense, le joueur d’Aston Villa a cédé sa place à Théo Hernández à la 77^e minute, une sortie qui a laissé penser qu’il était touché physiquement.

Selon la chaîne française RMC, le joueur a bien subi un choc pendant la rencontre et l’a signalé au staff médical, mais il ne demandait pas à sortir ; il souhaitait simplement s’hydrater en raison de la chaleur. Son geste a toutefois été interprété comme une demande de remplacement, ce qui a conduit le staff technique à procéder au changement.

Cet incident n’a pas affecté l’ambiance au sein de l’équipe de France, qui a poursuivi sa domination pour s’imposer 3-0 et se qualifier pour les huitièmes de finale, où elle affrontera le Paraguay dimanche matin à Philadelphie.

Interrogé par M6, le latéral a prévenu : « C’est une équipe combative, qui défend très bien et qui se distingue par sa puissance dans les duels. »

Il a ajouté : « Il faisait un peu chaud, mais terminer le match sur une victoire 3-0, c’est formidable. »

Le latéral a également salué le travail des attaquants : « C’est formidable d’avoir ces joueurs devant nous. Il suffit de leur offrir les espaces pour qu’ils s’expriment et fassent la différence. Chaque joueur a son rôle, et quand tout le monde s’investit, le jeu devient vraiment agréable. »

Il a conclu en saluant la force du collectif : « Nous nous poussons toujours les uns les autres à donner le meilleur de nous-mêmes, et nous connaissons tous l’objectif pour lequel nous sommes venus. Jouer avec ce groupe est un immense plaisir, et nous allons désormais nous concentrer sur le match contre le Paraguay. De plus, nos attaquants fournissent également un gros effort défensif. »