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Arkadiusz Milik comptait autrefois parmi les attaquants les plus redoutables d’Europe. Mais, pour des raisons tragiques, il ne peut plus faire parler son sens du but à la Juventus Turin depuis plus de deux ans.

Ce fut un nouveau coup dur pour Arkadiusz Milik lorsque la Juventus Turin a annoncé, début septembre, son effectif pour la saison de Serie A à venir. L’entraîneur Luciano Spalletti n’a pas retenu le joueur de 32 ans pour le championnat. Derrière les recrues Nick Woltemade et Randal Kolo Muani, parfois décevantes, il n’y avait pas non plus de place pour lui dans le groupe pour la Ligue Europa. Il ne pourrait donc, à l’heure actuelle, jouer qu’en Coppa Italia.

Mais cela ne s’est pas encore produit cette saison. Milik est en effet actuellement absent sur blessure. Encore une fois. Depuis son arrivée à Turin à l’été 2022, il n’a disputé que 77 matches avec le club le plus titré d’Italie. Plus tragique encore : depuis l’été 2024, il n’a joué que deux matches, pour un maigre total de 34 minutes. Milik a passé le reste du temps à l’infirmerie. Il connaît probablement désormais mieux les préparateurs chargés de sa rééducation qu’une grande partie de l’effectif actuel.

En conséquence, Milik a manqué environ 100 rencontres. Parmi ses multiples pépins physiques figurent aussi de graves blessures au genou, au mollet et au tibia. Ce sont maintenant ses muscles qui sont touchés et le privent d’une chance de repartir à zéro, si tant est qu’on puisse encore parler de nouveau départ après sa non-sélection dans l’effectif. Si la Juve n’a communiqué ni diagnostic précis ni durée d’indisponibilité, les médias italiens évoquent une surcharge. Le Polonais n’est tout simplement plus habitué aux efforts à l’entraînement.

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L’espoir de l’été a cédé la place à la désillusion : Milik risque de se retrouver dans une situation inédite et amère

Pourtant, une petite lueur d’espoir était apparue pendant la préparation estivale pour l’attaquant, poursuivi sans répit par la malchance. À Perth, en Australie, il avait inscrit contre Palerme, lors d’un match amical, son premier but depuis 813 jours. Cela semblait marquer le début d’un nouveau chapitre, mais l’histoire se répète au contraire. La satisfaction ressentie en Australie a sans doute depuis longtemps cédé la place à la désillusion.

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Pour ne rien arranger, le temps presse désormais pour Milik s’il veut convaincre un autre club de le recruter. Son contrat expire à l’issue de la saison. Pour la première fois de sa carrière, il risque de se retrouver sans club. Il paraît peu probable qu’il trouve preneur cet hiver. La prolongation anticipée de son contrat d’un an, en avril 2025, avait déjà surpris. Elle cachait toutefois une petite astuce. Comme le rapportait alors la Gazzetta dello Sport, le salaire de Milik, estimé à 3,5 millions d’euros, avait simplement été réparti sur les deux saisons suivantes afin de conserver le joueur plus longtemps pour moins d’argent.

Une décision dont il faut reconnaître le mérite à la Juve et qui témoignait de la haute estime dont Milik jouissait au club. À l’époque, il était en effet absent depuis des mois en raison d’une blessure. L’espoir qu’il puisse renouer avec ses débuts réussis dans le nord de l’Italie l’emportait.

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Milik était d’abord arrivé à la Juve en 2022 sous forme de prêt en provenance de l’Olympique de Marseille. Auteur de neuf buts et d’une passe décisive dans un rôle de joker, il avait convaincu le club de le recruter définitivement l’année suivante contre une indemnité d’environ sept millions d’euros. Il avait ensuite inscrit huit autres buts en un peu plus de 1 000 minutes de jeu, avant d’être rattrapé par la malchance des blessures.

Getty Images

Autrefois décevant en Bundesliga, Milik a explosé à l’Ajax Amsterdam

Sa meilleure saison remonte toutefois à plus de dix ans. Après un passage décevant au Bayer Leverkusen (huit matches, aucun but), marqué notamment par une mise à disposition de la réserve et un prêt au FC Augsbourg, Milik a démontré en un temps record à l’Ajax Amsterdam pourquoi le club de Leverkusen l’avait recruté début 2013 pour 2,6 millions d’euros auprès du Gornik Zabrze, dans son pays natal, aujourd’hui connu comme le club de cœur de Lukas Podolski.

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Milik s’est d’abord illustré en 2014-2015 alors qu’il était prêté (23 buts et neuf passes décisives en 34 apparitions), avant d’enchaîner les buts après son transfert définitif. Rien qu’en Eredivisie, Milik a inscrit 21 buts et en a offert huit autres. Le SSC Naples n’a pas hésité longtemps : il a déboursé 32 millions d’euros, permettant à l’Ajax de réaliser une plus-value de près de 30 millions d’euros sur ce transfert.

À son arrivée en Italie, Milik a d’abord poursuivi sur sa lancée des Pays-Bas. Mais après deux doublés lors des quatre premières journées de Serie A et un autre en Ligue des champions, la joie a pris fin pour la première fois. Milik s’est déchiré le ligament croisé. Il a également subi une grave blessure au genou lors de sa deuxième saison à Naples. Mais l’international polonais aux 73 sélections est parvenu à revenir, a continué de se montrer dangereux devant le but, puis a pris, à l’été 2020, une mauvaise décision lourde de conséquences.

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Après une mauvaise décision lourde de conséquences, Milik a fini par rejoindre la Juventus

Milik voulait, selon les informations rapportées, absolument rejoindre la Juventus. L’AS Rome aurait également fait partie des destinations sérieusement envisagées. Mais le transfert qu’il souhaitait a échoué en raison des exigences trop élevées du président Aurelio De Laurentiis. Comme il a refusé de prolonger son contrat, qui expirait un an plus tard, l’entraîneur de l’époque, Gennaro Gattuso, l’a écarté de son groupe. En pleine force de l’âge pour un footballeur, Milik est ainsi devenu, du jour au lendemain, sans doute le spectateur régulier le plus précieux du monde.

« Ils m’ont donné le choix : soit je signe, soit je pars », a déclaré Milik quelques mois plus tard aux médias polonais. « J’ai décidé que je voulais essayer quelque chose de nouveau, aller ailleurs. (…) Une carrière professionnelle est courte, j’ai 26 ans. Je veux continuer à progresser, devenir un meilleur footballeur. Je pense que le moment est venu de relever un nouveau défi. Je suis quelqu’un qui suit ses sentiments. »

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Finalement, Milik a tout de même prolongé son contrat en janvier 2021. Prêté à Marseille, il a rapporté près de dix millions d’euros à Naples l’été suivant. Dans la ville portuaire du sud de la France également, Milik ne s’est pas laissé arrêter par les blessures qu’il a subies de temps à autre. Après 30 buts et 55 matches, son rêve de jouer à la Juve s’est finalement réalisé. Mais il y a disputé beaucoup moins de rencontres qu’espéré.

IMAGO

Arkadiusz Milik : clubs et statistiques chez les professionnels

Période Club / équipe Matches Buts Passes décisives 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsbourg 20 2 2 2014–2016 Ajax Amsterdam 76 47 21 2016–2021 SSC Naples 122 48 5 2021–2023 Olympique de Marseille 55 30 3 depuis 2022 Juventus Turin 77 17 2 depuis 2012 🇵🇱 Pologne (équipe nationale) 73 17 17