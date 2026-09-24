Il semble que la tentative de renverser Gianni Infantino du trône de la FIFA ait échoué, mais le plus grave reste à venir. Quelques semaines seulement après que ses adversaires ont cru le tenir à leur merci, tous les indicateurs laissent penser que le Suisse conservera son poste, tandis que le football mondial s'achemine vers une guerre froide et chaude sans précédent autour des prérogatives et de l'influence du président.

La bataille pour contraindre Infantino à la démission est peut-être terminée, mais la véritable guerre au sujet de l'étendue de ses prérogatives ne fait que commencer.

De la bataille de succession à la guerre des prérogatives

Selon les révélations de l'agence « Reuters », citant de grandes figures du monde du football, la crise déclenchée par Infantino avec son projet de vendre 20 % des droits commerciaux de la FIFA à des investisseurs, projet auquel il a ensuite renoncé, s'est muée d'une question de « qui lui succédera » en une question de « comment il va poursuivre ».

La FIFA se trouve désormais face à deux scénarios, sans autre issue possible :

Premier scénario : un compromis historique. Il prévoit le maintien d'Infantino à la présidence tout en le dépouillant d'une grande partie de ses prérogatives concentrées, et la création d'un organe ou d'une nouvelle structure de gouvernance qui réduirait l'influence du président. C'est ce qu'un haut responsable exécutif de la FIFA considère comme « le minimum » pour lui laisser une marge de survie.

Deuxième scénario : une longue guerre d'usure. C'est le plus dangereux, où les clubs, les confédérations continentales, les représentants des joueurs et les fédérations nationales entrent en confrontation ouverte avec la FIFA, contestant tout : de la Coupe du monde des clubs et des répartitions financières jusqu'au calendrier des matchs internationaux et aux décisions d'expansion commerciale.

Un haut responsable exécutif a déclaré à l'agence Reuters : « Il est désormais clair qu'il reste en poste. La guerre froide et chaude est un vrai problème pour la FIFA et pour le football mondial. »

Un dirigeant sportif international chevronné, ayant passé des décennies à travailler avec les instances dirigeantes, est allé plus loin, décrivant la situation comme « une guerre civile au sein de l'instance dirigeante, ce dont je ne me souviens dans aucune instance sportive auparavant. C'est du jamais-vu ». Et de s'interroger : « Va-t-il devenir incapable d'exercer ses fonctions ? »

Deux autres responsables du football ont confirmé de manière indépendante ce scénario catastrophe à Reuters, soulignant que l'opposition n'ira pas nécessairement jusqu'à une rupture officielle, mais plutôt jusqu'à un blocage systématique de chaque grande initiative présidentielle.

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« La confiance qu'il a détruite ne reviendra plus »

La tentative d'Infantino de tourner la page n'a pas réussi à réparer la fracture. Dans un message adressé au Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 fédérations, il a proposé de confier à une entité extérieure indépendante un examen complet du cadre de gouvernance, et de mener de larges consultations sur le renforcement du processus décisionnel. Mais la réponse européenne a été dure et immédiate.

Le président de l'Union européenne de football (UEFA), Aleksander Ceferin, a déclaré dans un discours filmé devant le sommet du football portugais, sans citer Infantino par son nom : « Le projet qui a ébranlé l'unité du football mondial pourra être annulé, mais la confiance qu'il a détruite ne reviendra plus. »

Il a ajouté : « La confiance dans notre sport repose sur trois piliers : l'unité, la transparence et une gouvernance qui sert tout le monde et non une minorité. Le football n'est pas à vendre. »

Le projet de vente des droits commerciaux, y compris les droits de la Coupe du monde, avait été abandonné en juillet dernier après une opposition farouche de l'UEFA, de la Confédération asiatique et de la Concacaf.

C'est là que réside le paradoxe historique : les réformes qui avaient suivi la chute de Sepp Blatter visaient à l'origine à réduire les prérogatives concentrées entre les mains du président, pour que le conflit revienne aujourd'hui sur ce même point.

Comment Infantino reconstruit-il son empire ?

Il y a une raison qui a poussé les adversaires d'Infantino à penser qu'ils ont manqué leur occasion en or. L'homme âgé de 56 ans a en effet déjà commencé à reconstruire ses alliances en prévision de l'élection de mars 2027.

Infantino dispose d'une série d'occasions dans les prochains mois pour rencontrer les dirigeants des fédérations nationales lors des tournois et des congrès continentaux, en particulier en Afrique, un continent qui représente un bloc électoral décisif.

Un président de fédération nationale, qui s'est exprimé auprès de Reuters sous couvert d'anonymat, estime qu'Infantino profitera de ces rencontres pour préserver son soutien, prévoyant que certaines fédérations qui s'étaient opposées à lui deviendront moins hostiles s'il est réélu, car « il n'y a aucun intérêt à quatre années de confrontation permanente ».

Dans ce contexte se dégage une carte politique dangereuse, révélée par une proposition conjointe de Ceferin et du président de la Concacaf, Victor Montagliani, prévoyant de distribuer au moins 10 millions de dollars des réserves de la FIFA à chacune des 211 fédérations au cours du prochain cycle financier.

Pour de nombreuses petites fédérations qui dépendent entièrement du financement de la FIFA, ces montants pourraient provoquer un bond qualitatif, et pourraient être précisément l'arme qu'Infantino utilisera pour acheter de nouvelles loyautés et garantir son maintien, même en tant que président sans prérogatives.

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