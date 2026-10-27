Ainsi, lundi soir, dès que la victoire de Kane pour cette prestigieuse récompense individuelle a été annoncée, le club le plus titré d’Allemagne a illuminé son stade, l’Allianz Arena, en or, la couleur du Ballon d’Or remporté par l’attaquant.

Une marque de reconnaissance similaire a été réservée à l’international anglais au stade de Wembley, à Londres : l’arche qui surplombe l’enceinte s’est entièrement illuminée en or et un message affiché sur le stade a félicité Kane pour sa victoire.

Le Bayern a également annoncé un maillot spécial en l’honneur de Kane. Dès le soir même, un flocage spécial du maillot domicile actuel était disponible dans la boutique officielle du club munichois. Son numéro 9 y figure en or, et non en blanc comme à l’origine.

L’attaquant de 33 ans a devancé de peu Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (FC Barcelone) lors de la cérémonie organisée lundi soir à Londres et a remporté le Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière.

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France Football : son rédacteur en chef, Vincent Garcia, a ensuite confirmé que Kane n’avait devancé Mbappé, deuxième, que d’une infime marge. L’écart aurait ainsi été encore plus serré qu’en 2024, lorsque le milieu de Manchester City Rodri l’avait emporté face à Vinicius Junior, du Real Madrid, avec seulement 41 points d’avance.

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Quels mots Harry Kane a-t-il adressés au Bayern Munich ?

Dans son discours de remerciement, Kane a expressément fait l’éloge de son club actuel et déclaré avoir progressé « en tant que joueur, en tant qu’homme et en tant que leader » à Munich.

Sans ses coéquipiers au sein du club le plus titré d’Allemagne, a ajouté Kane, « cela n’aurait pas été possible. La façon dont vous me poussez à me dépasser et dont nous nous poussons mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes compte énormément pour moi. » « C’est un honneur de jouer pour le Bayern. Vous représenter est un véritable privilège. Je suis très heureux de rapporter ce trophée au Bayern. »

L’Anglais a également adressé un message à l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, à l’hôpital. « J’espère que ce succès te donnera un peu de force », a-t-il dit, avant de remercier l’ensemble du staff : « Depuis que je suis avec vous, j’ai progressé en tant que joueur, en tant qu’homme et en tant que leader. »

Le président du club, Herber Hainer, a parlé d’un « jour de fierté » pour le Bayern. Le directeur sportif Max Eberl a qualifié Kane de « plus-value » pour le club.