Un mail qui coûte cher au FC Barcelone dans le transfert de Griezmann ?

Un message du clan Antoine Griezmann datant du mois de mars au sujet des négociations avec le FC Barcelone a été dévoilé.

L'Atletico Madrid n'a toujours pas digéré le transfert d'Antoine Griezmann au . L'international français a annoncé sa volonté de quitter les Colchoneros en fin de saison dernière mais son transfert a trainé en longueur alors que l'ensemble des observateurs du football mondial et la presse européenne s'accordaient à dire qu'il rejoindrait le club catalan lors du mercato estival. La raison ? La valeur de sa clause libératoire.

Le FC Barcelone a attendu que la clause d'Antoine Griezmann passe de 200 millions d'euros à 120 millions d'euros ce qui a bien évidemment fait enrager l'Atletico Madrid. Les Colchonoreros considèrent qu’au moment où les Blaugrana ont dragué l’attaquant français, il valait encore 200 millions d'euros, montant de sa précédente clause. C’est pourquoi l'Atletico Madrid exige réparation et demande à la LFP espagnole de ne pas lui accorder de licence et de l’empêcher de jouer en .

Un précontrat entre Griezmann et le Barça ?

L'article continue ci-dessous

Un nouvel élément vient apporter un peu plus de poids à la thèse avancée par les Colchoneros. En effet, El Mundo a dévoilé l'existence d'un mail envoyé par l'avocat du champion du monde 2018 à l'attaquant tricolore, sa soeur, qui représente ses intérêts, et son père. Un mail daté du mois de mars et qui détaillerait les conditions de son transfert au FC Barcelone. Or, il se trouve que les dirigeants de l'Atletico Madrid auraient eu accès à ce message et son contenu.

Pour cette raison, l'Atletico Madrid considère être dans son bon droit de réclamer son dû, à savoir 80 millions d'euros, une coquette somme tout de même, au champion d' en titre. De leur côté, les Catalans ne se laissent pas faire. Ils affirment que ce mail n'a aucun caractère officiel et ne peut donc pas être retenu comme une preuve ou un début de preuve dans le dossier du transfert Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone ajoute même n'avoir signé aucun précontrat avec l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid. Néanmoins, selon El Mundo cet argument ne sera pas suffisant pour convaincre les instances espagnoles de leur donner raison plutôt qu'au club madrilène. Le journal précise même qu'une interdiction de recrutement pourrait planer au-dessus du FC Barcelone si l'existence d'un accord, pas d'un contrat, entre Griezmann et le club en mars est confirmée.