La direction du Barça a conseillé à l'Allemand Hansi Flick, entraîneur des Blaugranas, d'éviter de mentionner le nom de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, lors des conférences de presse du club catalan, afin de rester à l'écart des polémiques et des problèmes.

Le journal « Sport » a indiqué que Flick représente un modèle parfait de l'entraîneur posé ; il fait preuve d'un calme et d'une expérience qui lui évitent de glisser vers des ennuis inutiles, notamment lors des conférences de presse.

Il a ajouté que les messages publics de Flick se caractérisent toujours par leur clarté, et que sa priorité consiste à se concentrer sur le prochain match et sur l'adversaire que les Blaugranas s'apprêtent à affronter. Cela dit, il n'est pas superflu de l'alerter sur des situations auxquelles il n'a peut-être pas été directement confronté par le passé, des situations qui exigent de lui une vigilance et une attention exceptionnelles.

Dans l'épisode qui a inauguré la quatrième saison de l'émission « La Posesión » du journal « Sport », David Bernabéu a révélé le conseil que le Barça a donné à l'entraîneur Flick au sujet de José Mourinho. Cela s'est produit durant l'été, en même temps que la confirmation du retour de l'entraîneur portugais à la tête du staff technique du Real Madrid.

L'entraîneur allemand a été informé de ce qui s'était passé lors du premier passage de Mourinho avec les Merengues et de la polémique qui l'avait accompagné ; il s'agissait en effet d'une version de « Mou » beaucoup plus conflictuelle que celle que l'on voit aujourd'hui, même s'il fallait rester prudent et ne pas se relâcher, car beaucoup estiment que l'entraîneur portugais agit tel un loup déguisé en agneau, selon le journal catalan.

Le Barça a rappelé à Flick les précédentes confrontations entre Mourinho et feu Tito Vilanova - et plus précisément le déshonorant incident du doigt dans l'œil - ainsi que l'énorme pression subie par Pep Guardiola durant les années de domination du Barça sur le terrain, malgré les pressions écrasantes auxquelles il faisait face.

Et après avoir expliqué tout le contexte à Flick, qui avait naturellement une idée préalable de la question du fait qu'il suivait les événements à distance, ils lui ont donné un conseil ferme : « Ne prononce pas un seul mot sur Mourinho ou le Real Madrid. »

Le journal a poursuivi : « C'est un conseil que Flick respecte à la lettre et qu'il continuera de suivre, car il correspond à sa personnalité et à sa position de refus de se laisser entraîner par les provocations dans de telles situations. »

Cela est apparu clairement lors de la conférence de presse précédant le match d'ouverture en championnat face à l'équipe d'Elche ; car lorsque Flick a été interrogé au sujet du Real Madrid et de l'arrivée de José Mourinho, sa réponse a été catégorique : « Allons-nous affronter le Real Madrid demain ? Alors, interrogez-moi sur Elche. »

Naturellement, à l'approche des matches du « Clasico », Flick sera interrogé sur le Real Madrid et Mourinho, et il devra répondre, même s'il le fera sans aucun doute avec la plus grande prudence ; car l'objectif est d'éviter de dire quoi que ce soit que Mourinho pourrait exploiter pour attiser le conflit, d'autant plus qu'il a lancé une attaque cinglante contre les arbitres ce lundi.

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