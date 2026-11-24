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Avant l'important match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa, mardi soir au Rams Park d'Istanbul, la métropole turque a été tenue en haleine par l'observation présumée d'une lionne.

Que s'est-il passé ? Selon l'agence de presse publique Anadolu, un habitant du district de Sariyer, dans le nord de la ville, a signalé dimanche soir aux autorités y avoir aperçu une lionne. Des caméras de surveillance ont également filmé un animal d'apparence similaire, notamment celles de Bertug Yildirim, cinq fois international turc et joueur du club stambouliote de Basaksehir.

« Nous étions au camp hier et j'ai reçu un appel. On m'a parlé de ce lion, je n'arrivais pas à y croire », a déclaré Yidirim à propos de cette observation insolite. Il a ensuite prévenu la police, lui indiquant que la lionne se trouvait près de chez lui. « J'espère qu'on le retrouvera. Peut-être que je chercherai bientôt le lion en rentrant chez moi », a ajouté l'avant-centre de 24 ans.

La star de Galatasaray dément les rumeurs : « Je n'ai qu'un seul lion chez moi… »

Les spéculations les plus folles ont alors circulé sur l'origine du félin présumé. Selon certaines rumeurs, la lionne appartiendrait au capitaine de Galatasaray, Abdülkerim Bardakci. Le défenseur central a démenti sur la chaîne de télévision du club : « Je voudrais dire quelque chose à ce sujet, parce que tout le pays est actuellement en émoi. Je n'ai qu'un seul lion que j'élève chez moi, et c'est mon fils. Je ne peux rien dire de plus. »

Getty Images

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Le lion est, comme chacun sait, l'emblème de Galatasaray et figure aussi sur le blason de son adversaire du jour, Aston Villa . De quoi rendre l'agitation précédant le duel entre les deux clubs en Ligue des champions encore plus insolite. Entre-temps, la peur s'est, bien entendu, répandue parmi la population. La télévision turque a diffusé des émissions spéciales dans lesquelles des experts expliquaient comment se comporter face à une lionne.

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Le quotidien anglais Daily Mail a demandé une déclaration à l'UEFA sur la sécurité des spectateurs aux abords du stade de Galatasaray. Tandis que l'instance européenne a écarté tout danger pour les supporters, les autorités locales ont également donné des nouvelles rassurantes dès lundi soir, du moins pour le moment.

L'animal aperçu à Istanbul n'était pas un lion, selon les autorités

Les vidéos de l'animal ont été examinées une nouvelle fois sous différents angles et il a été conclu qu'il ne s'agissait « ni d'un lion ni d'une autre espèce de grand félin », a indiqué le gouvernorat d'Istanbul. L'identité de l'animal visible sur les images restait toutefois inconnue dans un premier temps. La zone où le lion aurait été aperçu avait, en tout cas, été fouillée minutieusement auparavant. Les recherches n'ont révélé « aucun indice concret de la présence d'un lion dans le secteur ».

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Sur le plan sportif, Galatasaray veut faire un grand pas vers la phase à élimination directe de la Ligue des champions grâce à une victoire mardi soir. Avec deux victoires et six points lors de ses quatre premiers matches, le champion de Turquie occupe actuellement la 18e place de la phase de ligue. En cas de succès à domicile contre Villa, puis de victoire sur le terrain de l'AEK Athènes lors de la prochaine journée début décembre, Galatasaray aurait probablement déjà assuré sa place parmi les 24 premiers, synonyme de qualification pour les barrages.

Lors de la 7e journée, fin janvier, Galatasaray recevra d'abord le Feyenoord Rotterdam pour un autre match a priori à sa portée. Victor Osimhen et ses coéquipiers veulent absolument éviter d'avoir encore besoin de points lors de la dernière journée, une semaine plus tard, puisqu'ils se rendront alors chez le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain.