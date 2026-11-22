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Michael Olise ne semble pas apprécier la manière dont le Bayern a traité son coéquipier Jamal Musiala ces derniers jours.

La star française a aimé, depuis son compte Instagram officiel, une publication du spécialiste des transferts Fabrizio Romano. On y voit une photo de Musiala, accompagnée d’une citation tirée du communiqué public du syndicat des joueurs FIFPRO concernant les déclarations de plusieurs dirigeants du Bayern au sujet de Musiala. « Le Bayern doit respecter Musiala », y lit-on. Le message a recueilli plusieurs centaines de milliers de likes sur la publication de Romano, dont celui d’Olise.

Instagram @fabriziorom

Le débat autour de Musiala fait suite aux doutes exprimés sur les capacités du joueur de 23 ans par le dirigeant historique du club Uli Hoeneß il y a deux semaines, puis, ces derniers jours, par le président du directoire Jan-Christian Dreesen et le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge s’est montré particulièrement explicite vendredi soir en marge du match nul du Bayern contre Cologne (1-1) en Bundesliga. Il a déclaré sur Sky : « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent affiché ici, dans ce stade. »

Musiala souffre d’un dysfonctionnement neurologique entraînant des absences brèves et passagères, mais qui se traitent bien . Selon les informations de Bild, le traitement médicamenteux des absences de Musiala resterait « un défi de taille ». Musiala aurait ainsi connu une nouvelle absence lundi dernier .

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Le problème est d’autant plus important que, depuis sa prolongation de contrat en février 2025, Musiala compte parmi les joueurs les mieux rémunérés du club de la Säbener Straße, avec un salaire estimé à 25 millions d’euros par an. Plus ou moins ouvertement, les dirigeants du Bayern souhaitent que l’écart entre son salaire et ses performances soit résorbé par un ajustement salarial.

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À cause de Michael Olise, le Bayern a-t-il marqué contre son camp avec ses déclarations sur Musiala ?

Pour Maik Franz, ancien joueur de Bundesliga et vice-président depuis quatre ans de l’Association des footballeurs sous contrat (VDV), les dirigeants du Bayern ont peut-être aussi marqué contre leur camp vis-à-vis d’Olise en s’exprimant publiquement . Il a déclaré dimanche dans l’émission « Doppelpass » sur Sport1 : « Avec Michael Olise, tu as peut-être le prochain meilleur joueur du monde dans tes rangs. Lui aussi doit prolonger et toucher un gros salaire. Mais tu gardes à l’esprit que, si tu tombes malade ou te blesses et que tu ne performes pas, tu seras publiquement jeté en pâture. Franchement, je pense qu’ils ne se sont pas rendu service. »

Getty Images

Olise est encore sous contrat à Munich jusqu’en 2029. Le Bayern aimerait le conserver plus longtemps , mais l’international français ne s’est pas encore exprimé à ce sujet. Des rumeurs persistantes le présentent comme le candidat souhaité par le prestigieux club espagnol du Real Madrid.

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Olise s’est blessé vendredi soir contre Cologne lors d’un duel pour le ballon et a subi une contusion au milieu du pied. Il manquera « probablement » le match de Ligue des champions contre Lille mercredi soir, comme l’a expliqué samedi le président du Bayern Herbert Hainer en marge de l’assemblée générale annuelle au BMW Park de Munich .