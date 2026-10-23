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Lionel Messi vient d’entrer dans l’histoire en devenant le premier footballeur à recevoir à titre individuel le prix Princesse des Asturies du sport. Le FC Barcelone n’a pas caché sa fierté dans un message très émouvant adressé à son ancienne superstar.

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Le FC Barcelone a prouvé qu’il n’oubliera jamais sa plus grande légende. Après le sacre historique de Lionel Messi, lauréat du prix Princesse des Asturies des sports 2026, le géant catalan a publié un communiqué exprimant toute sa fierté envers son ancienne star.

Ce message chaleureux du club est paru quelques instants seulement après que Messi a reçu la prestigieuse distinction au théâtre Campoamor d’Oviedo. Le maestro argentin a ainsi renforcé une nouvelle fois sa légende en devenant le premier footballeur de l’histoire à remporter ce prix à titre individuel.

Sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone a déclaré dans son communiqué officiel : « Félicitations, Leo Messi, pour le prix Princesse des Asturies des sports 2026. Une reconnaissance amplement méritée pour votre talent exceptionnel, qui a laissé une empreinte durable sur le terrain comme en dehors et fait de vous une référence du football mondial grâce à votre excellence, votre engagement envers le sport et votre solidarité. »



Évoquant leur histoire commune inoubliable, le club a ajouté : « Une carrière couronnée de succès, au cours de laquelle le FC Barcelone a occupé une place essentielle dans votre vie et votre histoire. Un lien indissociable qui fait partie de l’héritage du Club et auquel votre contribution sera toujours une source de fierté. »

Ces mots forts révèlent l’affection indéniable que le FC Barcelone porte encore à celui qui a passé plus de deux décennies au Camp Nou, remportant tous les honneurs imaginables avant son départ soudain.

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Un lien indéfectible demeure

Pour de nombreux supporters du FC Barcelone, voir Messi recevoir une récompense en Espagne ravive le souvenir des nombreux titres de champion et trophées de la Ligue des champions qu’il a contribué à remporter. La décision du club de publier un message aussi détaillé et chaleureux montre que les liens entre les deux parties ont été renoués après les tensions liées à son départ.

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Cette affection témoigne des dix-sept saisons passées par Messi en équipe première du FC Barcelone après son arrivée à l’académie de la Masia à l’âge de 13 ans. Pendant cette période, il a battu presque tous les records imaginables du club, et le prix Princesse des Asturies des sports constitue une reconnaissance officielle, en Espagne, de cette époque.

Cette nouvelle distinction est peut-être plus symbolique que les nombreux Ballons d’Or qu’il a remportés, car elle met l’accent sur son rôle de modèle. Le comité de sélection, à Oviedo, a cité son humilité et son action caritative, ainsi que son génie footballistique, comme les principales raisons de son choix. Pour le FC Barcelone, voir son ancien capitaine récompensé autant pour ses qualités humaines que pour ses qualités techniques est une immense source de fierté pour le club.

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Un héritage au-delà du terrain

Alors que Messi se rendait à Oviedo pour recevoir son prix, il était clair que son influence sur la culture espagnole dépassait les rivalités du football national. Il est toujours en activité, ce qui rend cette reconnaissance d’autant plus remarquable qu’elle intervient alors que sa carrière se poursuit.

L’hommage du FC Barcelone traduit bien le sentiment de supporters qui le considèrent toujours comme l’un des leurs. En évoquant ce « lien indéfectible », le club indique que le départ de Messi n’a été que physique et que le Camp Nou restera toujours son foyer de cœur. Le sentiment exprimé dans le communiqué laisse entendre que le club entend garder sa légende au cœur de son identité, afin que les futures stars comprennent les standards qu’il a établis durant son passage.

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Cette récompense arrive après un été difficile. L’Argentine a perdu la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne et, dans la foulée, des pétitions ont été lancées en Espagne pour demander le retrait de cette distinction. La fondation l’a maintenu sur sa liste de lauréats. Malgré tout, le prix Princesse des Asturies des sports offre un moment pour prendre la mesure du parcours d’un joueur qui a tant apporté au football.