"Un licenciement de Klopp ravirait les rivaux de Liverpool"

Jamie Carragher, l'ancien arrière de Liverpool, pense que le limogeage de Jurgen Klopp serait surtout une bonne nouvelle pour les concurrents.

Jamie Carragher prévient que "le champagne coulerait à flot" chez les rivaux de Liverpool si le club de la Mersey venait à se séparer de Jurgen Klopp. La légende des Reds met en garde son ancien club contre une décision aussi radicale et injuste.

Des questions ont été posées quant à savoir si le tacticien allemand restera à Anfield et ira au terme de son contrat, lequel s'étend jusqu'en 2024.

Une régression alarmante a été connue par les champions d'Angleterre cette saison, mais Carragher ne veut pas croire à un remaniement de la barre technique car il pense que l'homme idéal pour le poste reste Klopp.

"Le départ de Klopp mettrait fin à une époque glorieuse"

Carragher a écrit sa chronique pour le Daily Telegraph: "En tant que stratège de renom, John W. Henry se posait toujours la question suivante: à qui profite le plus le départ de Klopp ? Le champagne coulerait dans les salles de conférence de Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur et Everton, anticipant le retour de la période pré-Klopp dans l'histoire d'Anfield lorsque le club n'a joué qu'une fois la Ligue des Champions en cinq saisons".

«A Liverpool, la réponse des supporters modernes serait comparable à celle qu'il y a eue lors des départs de Kenny Dalglish en 1991, ou de Bill Shankly en 1974», a ajouté l'ancien capitaine.

Carragher a conclu en martelant que le technicien allemand n'est pas le premier responsable des mauvais résultats récents: "La crise devait s'intensifier après une sixième défaite consécutive à domicile, et je maintiens les critiques contre Liverpool ces dernières semaines. La réponse des joueurs, même en tenant compte des absents clés, et le retard de quatre semaines pour recruter deux défenseurs m'ont déçu. Sans les leaders sur le terrain tels que Virgil Van Dijk, Jordan Henderson et James Milner, il y a eu une fragilité mentale surprenante pendant l'adversité. Ne confondez pas cela avec une érosion de la confiance ou de la croyance dans le manager. Le jour où Klopp partira mettra fin à une époque glorieuse. Aucun fan de Liverpool que je connais n'est en colère contre Klopp. Ils veulent désespérément revenir à Anfield pour le remercier de ce qu'il a fait et l'aider à traverser cette période difficile personnellement et professionnellement. Personne d'autre n'aurait pu réaliser ce que Klopp a depuis 2015, en récoltant des trophées et en se connectant avec les fans".