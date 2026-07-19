Plus que quelques heures avant la finale de la Coupe du monde 2026, qui verra l’Espagne défier l’Argentine pour un titre que la planète entière attend de découvrir.

Si le niveau des deux formations est resté très équilibré tout au long de la compétition, l’intelligence artificielle accorde un léger avantage à la sélection espagnole, tout en rappelant que cette affiche s’annonce comme l’une des finales les plus indécises de ces dernières années.

Selon une analyse fondée sur les performances, les résultats récents, les données statistiques, la qualité des occasions créées et concédées, ainsi que la valeur technique des joueurs, les probabilités de victoire s’établissent comme suit :

Espagne : 55 %, Argentine : 45 %.

Cette légère avance s’explique par la performance collective remarquable des Espagnols tout au long de la compétition, leur capacité à imposer leur style de jeu et à dominer la possession face aux grands adversaires, ainsi que par les prestations brillantes de plusieurs jeunes talents, à l’image de Lamine Yamal.

En face, l’Argentine, qui a démontré sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous grâce à l’expérience de ses joueurs et à sa force de caractère en éliminatoires, reste un adversaire qu’il serait périlleux de sous-estimer.

L’IA souligne que l’écart entre les deux formations est ténu : l’équipe qui ouvrira le score pourrait prendre un avantage décisif, d’autant que chaque sélection possède des joueurs capables de faire basculer la rencontre d’une seule action.

Si l’IA accorde un léger avantage à l’Espagne, la finale reste ouverte à tous les scénarios et devrait se jouer sur des détails plutôt que sur des écarts techniques ou statistiques.

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