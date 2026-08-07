Un dossier de sécurité de la police américaine, qui a fuité, a révélé l'ampleur des graves menaces qui ont entouré la Coupe du monde, incluant des tentatives terroristes et des menaces de mort visant les plus grandes vedettes de la compétition ainsi que ses arbitres.

Selon un document rapporté par le journal britannique « The Sun » d'après le site Informacion.es, l'équipe d'Argentine et sa star Lionel Messi se trouvaient au cœur des menaces. Avant le match entre l'Argentine et la Jordanie, un homme a appelé l'aéroport de Dallas et a menacé de faire irruption dans le stade avec deux autres personnes, munis de grenades à main et d'un fusil AR-15, promettant d'attaquer la police et les joueurs des deux sélections, en désignant nommément Messi comme cible d'assassinat.

Le scénario s'est répété avant le match entre l'Argentine et l'Égypte, où l'un des suspects a écrit sur le site « X » qu'il entrerait dans le stade d'Atlanta et se ferait exploser avec quatre bombes attachées à son corps pour viser Messi.

Lors du même match, la police a reçu un autre appel affirmant la présence de trois bombes dans des poubelles situées dans les tribunes, ce qui a nécessité une vaste opération de fouille avec la participation d'experts en explosifs et de chiens détecteurs.

Cristiano Ronaldo n'a pas été épargné par les menaces : un employé de la FIFA a rapporté qu'un homme suspect avait demandé des détails sur le lieu de résidence de la star portugaise, tandis qu'un autre supporter a fait irruption dans l'hôtel du joueur et a tenté de monter avec lui dans l'ascenseur ; lorsque la police l'a arrêté, il a prétendu qu'il voulait seulement un selfie.

Les menaces ont également touché le corps arbitral : l'arbitre français François Letexier a reçu plus de 6 000 messages de menace via WhatsApp après ses décisions lors du match entre l'Argentine et l'Égypte, tandis que l'arbitre vidéo Willy Delajod a reçu des menaces de mort de la part de supporters égyptiens en colère.

Les menaces se sont étendues aux joueurs qui ont raté des occasions décisives : le Norvégien Alexander Sørloth et son épouse ont reçu des menaces de mort après son échec à transmettre le ballon à Erling Haaland en quart de finale contre l'Angleterre, tandis que le Colombien Jhaminton Campaz a connu le même sort après avoir manqué un penalty, et il n'a même pas pu revenir avec la sélection de son pays.

Ces incidents rappellent l'assassinat du défenseur colombien Andrés Escobar en 1994, après avoir marqué contre son camp.

Dans d'autres incidents, des supporters du Paraguay ont brûlé une effigie portant le nom de Mbappé après la défaite face à la France, et la star française a été la cible de chants racistes, dont une attaque d'un sénateur paraguayen. La sélection de Corée du Sud a par ailleurs bénéficié d'une protection renforcée après son élimination en phase de groupes, et son entraîneur Hong Myung-bo est devenu la cible d'une colère populaire qui a poussé la police à enquêter sur les conditions de sa nomination.

Quant à la sélection d'Angleterre, son centre médiatique a connu une brèche de sécurité après l'entrée d'un homme muni d'une clé à molette et qui criait ; il a été transformé en une forteresse entourée de trois cordons de sécurité, de barrières en béton et d'écrans anti-snipers, avec l'instauration d'une zone d'interdiction de vol pour empêcher les attaques de drones et un déploiement massif de police armée, dans ce qui a été décrit comme l'édition de la Coupe du monde la plus fortifiée de tous les temps.