Un juriste fait éclater l'affaire : Al-Hilal a-t-il le droit de poursuivre Cancelo en justice ?

Le juriste Turki Al-Shammari a affirmé que l'absence du Portugais João Cancelo au stage d'Al-Hilal ne confère pas automatiquement au club le droit de saisir la Fédération internationale de football (FIFA), précisant que l'incident en lui-même ne suffit pas à établir l'existence d'un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat ou une demande d'indemnisation.

Al-Shammari a expliqué, dans des déclarations au journal « Okaz », qu'Al-Hilal doit d'abord prouver que le joueur a été officiellement informé de la date à laquelle il devait rejoindre le stage, et que son absence est intervenue sans autorisation ni justification légale, en plus d'adresser des mises en demeure officielles lui enjoignant de revenir, avant d'engager toute procédure d'escalade.

Il a indiqué que les règlements accordent au club, dans un premier temps, le droit d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues au contrat, telles que l'avertissement, l'amende ou la retenue financière, tout en laissant au joueur la pleine possibilité d'exposer sa position et de se défendre.

En revanche, si l'absence se prolonge et que l'ensemble des notifications sont ignorées, la situation pourrait se transformer en un manquement substantiel au contrat, permettant au club de mettre fin à la relation contractuelle de façon légitime.

À lire aussi : En prévision du transfert attendu : Malcom se prépare à quitter Al-Hilal

Al-Shammari a ajouté qu'Al-Hilal ne pourra saisir la chambre de résolution des litiges de la FIFA qu'après avoir accompli toutes les étapes légales, et il pourra alors demander à faire établir la légitimité de la rupture du contrat et à obtenir une indemnisation pour les dommages subis. Les sanctions pourraient même s'étendre au joueur sur le plan sportif s'il est prouvé que le manquement est survenu durant la période protégée du contrat.

Il a insisté sur le fait que la solidité de la position juridique d'Al-Hilal ne reposera pas sur ce qui circule dans les médias ni sur la simple absence du joueur aux entraînements, mais sur l'existence d'un dossier juridique complet comprenant le contrat, les notifications officielles, les mises en demeure et l'ensemble des preuves établissant que l'absence était intentionnelle et non le fait d'une circonstance imprévue.

Tout cela intervient alors que João Cancelo continue de manquer le stage de préparation d'Al-Hilal en Autriche, sur fond de rapports faisant état du souhait du joueur de retourner définitivement au Barça, tandis qu'Al-Hilal réclame 15 millions d'euros pour accepter de vendre son contrat, à un moment où les négociations entre les deux clubs se poursuivent toujours.