L'une des stars de la Saudi Pro League s'est retrouvée en pleine lumière ces derniers jours, après avoir attiré l'attention par ses performances remarquables, devenant ainsi une cible pour plusieurs clubs cherchant à renforcer leurs rangs avant le début de la nouvelle saison, dans un dossier qui pourrait connaître une concurrence inattendue durant le mercato estival.

Selon les informations rapportées par le journaliste Sacha Tavolieri, le défenseur saoudien Ahmed Al-Sayahi, joueur du club d'Al-Riyadh, fait désormais l'objet de l'intérêt de plusieurs clubs de la Saudi Pro League, après la saison remarquable qu'il a réalisée avec son équipe.

Il a précisé que le club d'Al-Qadisiyah figure parmi les principaux intéressés par les services du joueur, ce dernier suscitant une grande admiration au sein de la direction technique du club, qui voit en lui l'une des options adaptées pour renforcer sa ligne défensive.

À lire aussi : Un transfert de rêve qui se heurte à la réalité : Al-Hilal va-t-il clore le dossier Dembélé avant même qu'il ne commence ?

Le journaliste a également indiqué que cet intérêt ne se limite pas aux clubs saoudiens, puisque plusieurs clubs européens suivent l'évolution du niveau du joueur, en vue d'une possible démarche pour le recruter dans la période à venir, au vu des performances qu'il a livrées la saison dernière.

Cet intérêt intervient après une saison complète disputée par Al-Sayahi sous le maillot d'Al-Riyadh, au cours de laquelle il a réussi à s'imposer comme l'un des défenseurs saoudiens les plus en vue, faisant ainsi de son nom un sujet fortement présent sur la table de plusieurs clubs, à l'intérieur comme à l'extérieur du Royaume.