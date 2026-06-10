D’après la presse catalane, l’un des jeunes espoirs africains du club devrait prendre part à la préparation estivale du FC Barcelone.

Il s’agit du jeune talent malien Ibrahim Diara, qui intégrera le groupe de l’entraîneur Hansi Flick à partir du 13 juillet au Camp Nou, d’après le quotidien Sport.

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Après une saison perturbée par les blessures, le jeune ailier entend profiter de cette chance pour enfin s’imposer au sein de l’équipe première sous la direction du technicien allemand.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de La Masia, ce Malien de 19 ans évolue au poste d’ailier droit.

Le groupe blaugrana entamera sa préparation le 13 juillet au centre d’entraînement du club, avec des examens médicaux et des tests physiques, avant de s’envoler pour un stage à St George’s Park (Angleterre) du 27 juillet au 3 août.

Plusieurs matchs amicaux sont au programme, dont une rencontre face à Birmingham City au stade de Saint-Andrews le 31 juillet.