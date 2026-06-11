Un joyau africain… Al-Ahly démarre le mercato estival avec un « coup de maître »

La direction du club saoudien d’Al-Ahli a finalisé ses premières recrues estivales, conformément aux exigences de l’Allemand Matthias Jaissle.

Jaissle avait précédemment exprimé son souhait de renforcer l’effectif à tous les postes, notamment en défense, afin de bâtir une équipe capable de dominer la saison prochaine.

Selon Walid Saeed, journaliste proche de la direction ahlouie, le défenseur gambien Aboubakar Sidi sera la première recrue estivale, un accord officiel ayant été conclu avec son club, Tromsø.

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Le joueur passera la semaine prochaine la visite médicale obligatoire avant la finalisation des dernières formalités et l’officialisation du transfert.

Le club saoudien mise sur son grand potentiel et sa polyvalence (défenseur central ou arrière gauche) pour renforcer sa arrière-garde.

Selon la presse, Al-Ahly débourserait environ 7 millions d’euros pour finaliser cette transaction.