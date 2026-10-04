La Belgique s’apprête à relever un défi de taille lundi soir, avec la France comme adversaire au Stade de France en Ligue des nations. Le sélectionneur Mark van Bommel n’a rien voulu dévoiler de sa composition, mais Het Nieuwsblad semble tout de même lui avoir arraché quelques réponses.

La Belgique peut s’attendre à une soirée compliquée, car en plus d’affronter la France, elle devra aussi se passer de deux joueurs cruciaux. Les milieux Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, qui cumulent à eux deux 220 sélections, sont absents en raison d’une suspension.

De Bruyne et Tielemans avaient pris leurs responsabilités lundi dernier lors de la première confrontation entre les deux pays à Bruxelles (0-1). D’autres devront désormais montrer leur leadership. « Je l’attends de tous les autres », explique le sélectionneur néerlandais.

« Je ne peux pas rendre les individus meilleurs, mais je peux améliorer l’équipe. Youri et Kevin sont évidemment très importants, donc c’est dommage qu’ils soient suspendus. Mais si je prépare bien l’équipe, tout le monde doit être capable d’aider le collectif », estime Van Bommel.

Le journaliste Jarno Bertho demande alors si Van Bommel attend ce rôle de leader de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique fait beaucoup parler en raison de son manque de temps de jeu. « Oui, mais je n’attends pas cela uniquement de joueurs comme Youri, Kevin et Romelu. »

« Cela voudrait dire qu’ils devraient assumer toute la responsabilité. Toute l’équipe doit le faire. D’autres garçons doivent se lever et c’est ce qui se passe. Les garçons jouent tout simplement de très bons matches. C’est beau à voir en tant qu’entraîneur. »

Van Bommel est ensuite interrogé sur l’identité du capitaine lundi. « Si je vous le dis, vous saurez qui va jouer, hein ? Ce sera quelqu’un qui sera dans le onze de départ », sourit l’entraîneur, qui ne veut pas confirmer que le capitaine avait déjà porté le brassard lundi. « Il y a eu tellement de matches joués... »

Bertho réagit immédiatement en rappelant qu’il n’y a que trois joueurs dans l’actuelle sélection belge à avoir déjà été capitaine de leur pays : Timothy Castagne, Hans Vanaken et bien sûr Lukaku. Sera-ce l’un de ces trois-là ? « C’est tout à fait possible », sourit Van Bommel.

Le sélectionneur est ensuite interrogé sur ce qu’il attend de Lukaku lundi. « Donc vous partez du principe qu’il joue... », lance-t-il avec un sourire. « Romelu est un joueur qui mobilise deux, trois joueurs, il est assez tranchant devant le but et a un bon sprint en réserve. S’il joue, c’est ce que j’attends de lui à nouveau. »

Enfin, Van Bommel est aussi « confronté » au milieu de terrain. « Dans quelle mesure est-il plausible que le milieu soit composé de Roméo Lavia, Nicolas Raskin et Hans Vanaken ? Car ce sont en fait vos trois seuls milieux restants... » Van Bommel, en riant : « On dirait que c’est vous l’entraîneur. »

« Cette possibilité existe, sans que je m’y accroche. Vous ne pouvez pas non plus attendre de moi que je vous dévoile la composition. Les joueurs le savent, c’est le plus important », conclut Van Bommel avec un clin d’œil probablement très révélateur. L’interview de Het Laatste Nieuws est à voir ici.



