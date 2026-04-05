Un journaliste saoudien : « Salah, c'est fini... » Et la presse égyptienne fait sa promotion !

La star égyptienne Mohamed Salah, ailier du club anglais de Liverpool, a été vivement critiqué par un journaliste saoudien, suite aux informations le liant à un transfert vers la Ligue professionnelle Roshen l'été prochain.

Salah avait annoncé son départ de Liverpool à la fin de la saison en cours, ce qui a donné lieu à des articles de presse évoquant la possibilité de son arrivée au Hilal ou à l'Al-Ittihad dans la Roshen League, sans compter le vif intérêt de certains clubs européens pour s'attacher ses services.

Mais le journaliste saoudien Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole du club Al-Nassr, a tenu des propos virulents lors de son émission « Al-Arabiya FM », dans laquelle il a attaqué Salah en déclarant : « Le Pharaon égyptien est fini, il n'a plus rien à offrir, il n'est actuellement pas à la hauteur de la Ligue saoudienne. »

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Il a ajouté : « Ce qui se passe actuellement n'est rien d'autre qu'une campagne promotionnelle menée par certains médias et la presse égyptienne pour le pousser vers le championnat Roshen, où certains le jugent adapté au Hilal, tandis que d'autres le proposent pour rejoindre l'Ittihad. »

Il a poursuivi : « Nous avons déjà des noms égyptiens dans notre championnat, et l’exemple de Dunga avec Al-Najma suffit, puisqu’il n’a pas réussi à suivre le rythme du match face à Al-Nasr et a dû sortir sur blessure. »

Il a conclu : « Comme je l’ai dit, Salah n’est pas adapté à la Ligue Roshen pour le moment ; il pourrait rejoindre Smouha en Égypte. »