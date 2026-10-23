L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a essuyé une nouvelle vague de critiques en raison de l'irrégularité du niveau de l'équipe, malgré les victoires qu'elle enchaîne, dont la dernière face à Neom (1-0), lors de la 10e journée du championnat saoudien de la Roshn Saudi League.

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Le célèbre journaliste Turki Al-Ajmah a déclaré dans son émission « Al-Mansa » sur le réseau de chaînes saoudien « Thmanyah » : « Pour moi, le plus important, c'est que Postecoglou soit excellent dans le coaching, mais ce n'est pas le cas. »

Il a ajouté : « Certains font l'éloge des discours qu'il adresse aux joueurs dans le vestiaire, mais si je parlais à sa place, mes propos seraient meilleurs. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'entraîneur, c'est avant tout de la tactique et des aspects techniques. »

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Le technicien australien fait l'objet de critiques incessantes, en raison de la différence de niveau de l'équipe sous sa direction par rapport à la saison dernière avec le Portugais Jorge Jesus.

Mais dans le même temps, et malgré les critiques, Al-Nassr occupe la troisième place au classement de la Roshn League avec 20 points, à seulement 4 points du leader Al-Qadsiah et à 2 points d'Al-Hilal, deuxième.

Al-Nassr se prépare à affronter Al-Faisaly cet après-midi, vendredi, dans le cadre de la 11e journée de la compétition remportée la saison dernière par « Al-Alami ».