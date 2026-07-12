Le journaliste saoudien Mohammed Al-Briki a de nouveau provoqué la polémique au sujet des décisions arbitrales lors du match Égypte-Argentine, en défendant l’arbitre de la rencontre et en estimant que la plupart de ses choix étaient justes, à l’exception d’une seule action.

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Égypte et l’Argentine avait suscité une vive polémique arbitrale, notamment après l’annulation d’un but égyptien et le refus d’accorder un penalty avant le troisième but argentin.

Interrogé sur Al-Arabiya FM, il a affirmé : « Je considère que les décisions de l’arbitre de la rencontre Égypte-Argentine étaient globalement justes, à l’exception du but égyptien annulé. »

Il a ajouté : « Toutes les autres situations étaient régulières, mais le problème réside dans la disparité d’appréciation de certaines actions, et c’est précisément le fait que ces décisions aient été prises en faveur de l’Argentine qui a suscité une vive polémique. »

Malgré sa défense de l’arbitre, Al-Briki admet que l’annulation du but égyptien est la séquence la plus discutée, les supporters égyptiens estimant qu’il était valable et aurait pu changer le cours de la rencontre.

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Il a souligné que le tollé médiatique et populaire n’était pas uniquement dû aux décisions elles-mêmes, mais aussi au caractère sensible du match et à l’envergure de l’adversaire, précisant que toute décision prise lors d’une rencontre impliquant une équipe du calibre de l’Argentine est d’autant plus scrutée à la loupe.

La rencontre continue de faire réagir dans les milieux sportifs arabes après l’élimination de l’Égypte du tournoi suite à sa défaite 2-3, d’autant plus que les avis divergent quant à l’impact des décisions arbitrales sur le résultat final.

Si certains estiment que l’arbitre s’est trompé à plusieurs reprises, Al-Briki affirme qu’il n’y a eu qu’une seule erreur manifeste : l’annulation du but des Pharaons. Pour lui, les autres décisions respectaient le règlement, même si elles ont attisé la polémique sur le terrain et en tribunes.