Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant de l'Ittihad de Djeddah, fait l'objet d'une nouvelle polémique médiatique en raison de la baisse de son niveau de jeu avec « l'Amir » depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal.

Al-Ittihad avait recruté Al-Nusairi pour compenser le départ du Français Karim Benzema vers Al-Hilal, dans le cadre d'un échange qui a vu N'Golo Kanté rejoindre Fenerbahçe et lui rejoindre « l'Amir ».

Le journaliste Mohamed Al-Bakiri a déclaré lors d'une intervention sur la chaîne « Al-Arabiya FM » : « Le transfert de Youssef El-Nassiri témoigne de l'incompétence administrative au sein de l'Ittihad, car le joueur n'est pas adapté au style de jeu de l'équipe. »

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Il a ajouté : « Al-Nusairi n'est pas un joueur technique, mais il excelle dans les têtes. Or, Al-Ittihad ne s'appuie pas sur cette arme, contrairement à la saison dernière. La planification de ce transfert était donc mauvaise dès le départ. »

Il a poursuivi : « Il fallait définir les outils au service du système de jeu actuel, mais la présence de Al-Nassiri n'apporte rien à Al-Ittihad. Par conséquent, le ratio de buts marqués par l'équipe a baissé, et le joueur est clairement devenu inutile. »

Al-Bakiri a confirmé que l’Union avait recruté Al-Nassiri pour compenser le départ de Benzema, expliquant : « Le club allait entamer la deuxième mi-temps sans attaquant, et la star marocaine était l’option disponible, c’est pourquoi il a décidé de le recruter. »

Des rumeurs ont circulé dans la presse concernant le départ de Youssef El-Nassiri de l'Union l'été prochain, avant que ces informations ne soient démenties dans des déclarations exclusives à « Koora ».