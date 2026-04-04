Un journaliste saoudien : Diaby ne respecte pas la fédération… Il doit être immédiatement renvoyé

Le Français Moussa Diaby, ailier de l'Ittihad de Djeddah, a essuyé de vives critiques après son expulsion lors du match contre Al-Hazm, malgré la victoire 1-0 de son équipe, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Diaby a été expulsé 34 minutes après le coup d'envoi, après avoir agressé un joueur d'Al-Hazm d'un coup violent sous le ventre, ce qui a provoqué la colère dans les tribunes, où les supporters ont hué l'ailier français lors de sa sortie du terrain.

À propos de cette expulsion, le journaliste saoudien Manaf Abu Shukair a déclaré dans l'émission saoudienne « Dorina Ghair » : « Ce qu'a fait Diaby relève d'un grand manque de respect et d'un manque de sens des responsabilités, car il ne respecte ni le club ni les supporters. »

Il a ajouté : « Nous avons vu les sifflets des supporters lors de sa sortie, car il a agi de manière imprudente sans se soucier des intérêts de l’équipe, et je pense que le joueur se considère plus important que le club. »

Il a poursuivi : « Diaby doit être sanctionné par la direction de l'Al-Ittihad, car il joue avec insouciance et ne se sent pas responsable, et je pense qu'il partira cet été. »

Il a conclu : « La direction de l'Union doit envisager de licencier le joueur d'une manière ou d'une autre à la fin de la saison, compte tenu de la situation technique et disciplinaire déplorable dans laquelle il se trouve. »