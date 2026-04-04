Goal.com
En direct
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Un journaliste saoudien : Diaby ne respecte pas la fédération… Il doit être immédiatement renvoyé

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
Saudi Pro League
M. Diaby
Arabie saoudite
France

L'ailier français va-t-il partir cet été ?

Le Français Moussa Diaby, ailier de l'Ittihad de Djeddah, a essuyé de vives critiques après son expulsion lors du match contre Al-Hazm, malgré la victoire 1-0 de son équipe, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Diaby a été expulsé 34 minutes après le coup d'envoi, après avoir agressé un joueur d'Al-Hazm d'un coup violent sous le ventre, ce qui a provoqué la colère dans les tribunes, où les supporters ont hué l'ailier français lors de sa sortie du terrain.

À propos de cette expulsion, le journaliste saoudien Manaf Abu Shukair a déclaré dans l'émission saoudienne « Dorina Ghair » : « Ce qu'a fait Diaby relève d'un grand manque de respect et d'un manque de sens des responsabilités, car il ne respecte ni le club ni les supporters. »

Il a ajouté : « Nous avons vu les sifflets des supporters lors de sa sortie, car il a agi de manière imprudente sans se soucier des intérêts de l’équipe, et je pense que le joueur se considère plus important que le club. »

Il a poursuivi : « Diaby doit être sanctionné par la direction de l'Al-Ittihad, car il joue avec insouciance et ne se sent pas responsable, et je pense qu'il partira cet été. »

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Saudi Pro League
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Il a conclu : « La direction de l'Union doit envisager de licencier le joueur d'une manière ou d'une autre à la fin de la saison, compte tenu de la situation technique et disciplinaire déplorable dans laquelle il se trouve. »

Publicité