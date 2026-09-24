Un journaliste saoudien a provoqué une vague de colère parmi les supporters de la première sélection, après avoir lancé une attaque virulente contre l'attaquant Abdullah Al-Hamdan, à la suite de sa prestation terne lors du match contre le Koweït dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 ».

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue koweïtienne sur le score de 1-0, hier mercredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe.

Le match a été marqué par une prestation terne d'Abdullah Al-Hamdan, qui a échoué à convertir plusieurs occasions en buts, ce qui lui a valu d'être hué par les supporters de l'Arabie saoudite lors de sa sortie du terrain.

Ziad Al-Khalifa, ancien manager de la sélection de Bahreïn, a critiqué la performance d'Abdullah Al-Hamdan, dans des déclarations à la radio « Al-Arabiya FM », en raison de ses mauvaises prises de décision permanentes, estimant que cela pouvait être dû au facteur de l'humidité.

Cependant, le journaliste saoudien Faisal Al-Jafn s'est opposé aux déclarations d'Al-Khalifa, en affirmant : « Abdullah Al-Hamdan prend de mauvaises décisions en toutes circonstances, cela ne concerne pas seulement l'humidité, nous le considérons comme une épreuve du Seigneur des mondes qu'il faut endurer avec patience ».

Les déclarations d'Al-Jafn ont suscité une grande colère parmi les supporters de la sélection saoudienne en général, et les supporters du club d'Al-Nassr en particulier, qui ont estimé que de tels propos n'auraient pas dû être tenus par un journaliste neutre et objectif.

Le journaliste saoudien Ahmed Al-Omari a écrit : « La manière dont certains journalistes ont traité la performance d'Abdullah Al-Hamdan hier dans les émissions est, pour le moins que l'on puisse dire, honteuse et écœurante ».

Et de conclure : « Critique la performance et les points négatifs, mais garde en toi un certain sentiment qu'il s'agit de l'attaquant de ta sélection dans un tournoi officiel ».

Il convient de rappeler qu'Al-Hamdan avait été le meilleur buteur de la dernière édition de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 26 », avec 3 buts, à égalité avec le Bahreïni Mohammed Marhoon et l'Omanais Issam Al-Sobhi.