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Un journaliste saoudien crée la surprise aux dépens de l'Arabie saoudite et prédit un sacre des Émirats arabes unis à la Coupe du Golfe

Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
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Arabie saoudite
Qatar

Déclarations fracassantes

Un journaliste saoudien a tenu des propos marquants au sujet de ses pronostics concernant l'identité du vainqueur de l'édition actuelle de la Coupe du Golfe arabique, qui se dispute dans la ville de Djeddah.

L'Arabie saoudite se prépare à affronter le Qatar, le vainqueur devant jouer contre celui qui sortira du duel entre Oman et les Émirats arabes unis.

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Le journaliste Saoud Al-Sarami a déclaré dans une intervention sur le programme « Al-Arabiya FM » : « L'équipe nationale saoudienne fait l'objet d'un jeu médiatique depuis quelque temps. Je souhaite que l'on aide notre sélection en lui créant une atmosphère favorable et en la mettant à l'écart des sujets tendus, 48 heures avant le match tant attendu. »

Il a ajouté : « Il y a certaines chaînes satellitaires et médiatiques qui tentent de démolir notre sélection, mais nous devons soutenir tous les joueurs pour franchir l'obstacle du Qatar. »

Et de conclure : « Je pense que les Émirats arabes unis sont les premiers favoris pour remporter le titre, car c'est l'équipe la mieux préparée selon mon humble avis. »

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