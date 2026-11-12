Un journaliste saoudien clarifie : quelle est la vérité sur le transfert de Cristiano Ronaldo vers le championnat turc ?

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Un journaliste saoudien a révélé la vérité sur le transfert du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, vers le championnat turc lors du prochain mercato hivernal.

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Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu avait affirmé, dans une vidéo diffusée sur la chaîne « KAFA Sports » sur « YouTube », qu'un agent intermédiaire avait sondé les clubs du championnat turc au sujet d'un recrutement de Ronaldo lors du prochain mercato hivernal.

Cette information intervient alors que le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr arrive à son terme à la fin de la saison en cours, ce qui lui donne le droit de signer dans n'importe quel club durant la prochaine période des transferts hivernaux, et de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Toutefois, le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Muraisel a catégoriquement démenti ces informations, dans un message publié sur son compte officiel sur « X », affirmant que la star portugaise ne terminera sa carrière qu'au club d'Al-Nassr.

Al-Muraisel a déclaré : « Cristiano Ronaldo ne souhaite mettre un terme à sa carrière sportive que dans le championnat saoudien, avec le club d'Al-Nassr. »

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Et d'ajouter : « Cristiano n'a pas encore décidé si cette saison sera la dernière pour lui ou non, mais dans tous les cas, Cristiano prendra sa retraite footballistique à Al-Nassr. »

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Il a poursuivi : « Avec tout le respect que je dois à toutes les sources du monde, Cristiano Ronaldo ne jouera pour aucun club au monde. »

Il a conclu : « Soit il (Ronaldo) prolonge son contrat avec Al-Nassr après son terme cette saison, soit il met un point final à sa carrière sportive et prend sa retraite. »

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Ces informations surviennent à un moment où le nom de la star portugaise n'est pas associé à un départ du club d'Al-Nassr, puisqu'il y dispute sa quatrième saison et y rivalise pour décrocher les titres de la Roshn Saudi League, de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, de la Ligue des champions d'Asie Élite et de la Supercoupe saoudienne.

Al-Nassr occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 28 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal, et derrière Al-Qadisiyah, deuxième, à la différence de buts.

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En revanche, « Al-Alami » occupe la septième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 6 points, récoltés grâce à deux victoires et une seule défaite, et il lui reste un match reporté face au club émirati d'Al-Wasl.

Al-Nassr a par ailleurs réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, après sa victoire dans le derby de Riyad face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, et affrontera Al-Khaleej le lundi 11 janvier prochain, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad.

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En Supercoupe saoudienne, au Koweït, Al-Nassr se prépare à affronter également le club d'Al-Khaleej, le 19 décembre prochain, en demi-finale, et en cas de victoire, il défiera le qualifié de l'autre match entre Al-Ahli et Al-Qadisiyah, le 23 du même mois.

Ces informations sont intervenues peu de temps après l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite du football au niveau international, après 23 ans passés avec la sélection du Portugal, depuis sa première apparition avec elle en 2003.

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Ronaldo a mis un terme à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a agité les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations sur sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

Ronaldo a achevé son aventure internationale après avoir disputé 234 matchs, durant lesquels il a inscrit 146 buts, et avoir remporté trois titres avec la sélection de son pays, les plus marquants étant le Championnat d'Europe des nations « Euro 2016 », ainsi que deux titres en Ligue des nations de l'UEFA, en 2019 et 2025.