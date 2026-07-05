Le journaliste saoudien Saoud Al-Sarami, ex-porte-parole du club Al-Nassr, a créé la polémique en prédisant, avant le huitième de finale de la Coupe du monde 2026, la qualification des « Pharaons » égyptiens aux dépens du champion du monde argentin.

Les Pharaons défieront l’Argentine mardi soir, dans un huitième de finale très attendu.

Les Pharaons ont validé leur billet après avoir dominé l’Australie aux tirs au but (4-2), suite à un nul 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations, tandis que l’Albiceleste a disposé du Cap-Vert 3-2 pour atteindre ce stade.

À lire aussi : un journaliste argentin prévient : « Messi joue tout seul… Que ferons-nous face aux Pharaons ? »

Al-Sarami a déclaré sur les ondes d’Al-Arabiya FM : « Je pense que l’Égypte va battre l’Argentine, et j’espère que Lionel Messi va de nouveau tomber face à une équipe arabe, comme ce fut le cas contre l’Arabie saoudite en 2022. »

Il a ajouté : « Le géant de la défense égyptienne, Rami Rabia, va mettre Leo Messi dans sa poche, comme l’avait déjà fait notre défenseur Abdel-Ilah Al-Omari lorsqu’il avait affronté l’équipe d’Argentine. »

Une rencontre qui s’annonce passionnante, l’Égypte visant la suite de son parcours historique tandis que l’Argentine, emmenée par Messi, vise les quarts de finale.