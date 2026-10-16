Le journaliste Saoud Al Sarami, ancien porte-parole officiel du club d'Al Nassr, a tenu des propos qui ne manqueront pas de faire réagir au sujet de la lutte pour les titres de la Roshn Saudi League et de l'AFC Champions League Elite.

La saison dernière, Al Ahli avait été sacré champion d'Asie pour la deuxième fois consécutive, tandis qu'Al Nassr remportait la Roshn Saudi League pour la première fois depuis 7 ans.

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Al Sarami a déclaré dans l'émission « Al Arabiya FM » : « Le football vit actuellement à l'ère de l'argent. C'est pourquoi, de mon point de vue, terminer à la quatrième place de la Roshn Saudi League vaut bien mieux qu'un sacre en AFC Champions League Elite. »

Il a ajouté : « Le championnat saoudien génère plus d'argent que la compétition asiatique, et si vous me donnez le choix entre un titre continental et une quatrième place en Roshn Saudi League, je choisirai la deuxième option, à cause de l'argent. »

Il a poursuivi : « Si vous demandez aux clubs relégués de la Roshn Saudi League quelles sommes ils ont perdues, leur réponse sera choquante. Nous sommes aujourd'hui à une époque gouvernée par l'argent. »

Et de conclure : « La continuité en championnat est plus importante que la joie procurée par un titre dont les célébrations s'achèvent au bout de 72 heures seulement », en référence à l'AFC Champions League Elite.

Il convient de rappeler qu'Al Nassr a été sacré lors de la dernière édition de la Roshn Saudi League, tandis qu'Al Ahli a conservé son titre en AFC Champions League Elite pour la deuxième fois consécutive.











