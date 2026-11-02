Le journaliste espagnol Tomás Roncero, rédacteur en chef du journal « As » proche du Real Madrid, a critiqué les décisions arbitrales qui ont marqué la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander, conclue par une victoire du club merengue trois buts à zéro au stade « El Sardinero », dans le cadre du championnat d'Espagne. Il a estimé que l'arbitre José Luis Munuera Montero avait commis des erreurs dans la gestion de plus d'une action polémique, tout en reconnaissant que le penalty obtenu par Kylian Mbappé n'aurait pas dû être accordé.

Roncero a concentré son propos sur deux situations : la première, le penalty accordé par l'arbitre à Mbappé après une dizaine de minutes de jeu, et la seconde, l'intervention sur le joueur du Real Madrid Diomande dans la surface de réparation, qui, selon le journaliste, aurait dû donner lieu à une décision arbitrale qui n'a pas été prise.

Commentant les deux actions, Roncero a déclaré : « L'arbitre a privé Diomande d'un penalty très évident, alors que le penalty de Mbappé, pour moi, n'est pas un penalty. »

Le journaliste a précisé qu'il ne niait pas l'existence d'un contact entre le défenseur du Racing et l'attaquant français, mais qu'il ne considérait pas ce contact comme suffisant pour siffler une faute, ajoutant : « Il est vrai qu'il a posé son bras sur lui, mais cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. Pour autant, je ne pense pas que ce contact mérite un penalty. »

La plus grande colère de Roncero portait sur ce qui est arrivé à Diomande, puisqu'il a critiqué l'absence d'intervention de l'assistance vidéo pour revoir l'action, en disant : « Je ne comprends pas pourquoi la salle de la VAR n'a pas demandé à l'arbitre de revoir l'intervention sur Diomande, car ce coup mérite un carton jaune à mon avis, et s'il mérite un avertissement, cela signifie que c'est une faute, et l'arbitre aurait dû en être alerté. »

Le journaliste a résumé sa position sur l'intervention de la VAR en affirmant qu'elle n'était pas intervenue pour revoir l'action de Diomande, alors qu'elle avait convoqué l'arbitre pour revoir le penalty de Mbappé, estimant que la gestion des deux cas n'avait pas été cohérente.

Roncero a également répondu à d'éventuelles comparaisons avec des actions similaires concernant d'autres joueurs, assurant qu'il aurait adopté la même position si Lamine Yamal avait subi une intervention identique non sifflée par l'arbitre, laissant entendre que sa contestation était liée à son appréciation de l'action et non à l'identité de l'équipe qui en bénéficiait.

Au-delà de la polémique arbitrale, Roncero a défendu la performance du Real Madrid, estimant que les discussions autour des décisions de l'arbitre avaient éclipsé la supériorité de l'équipe durant le match, et il a affirmé que le résultat n'aurait pas changé même si le penalty de Mbappé n'avait pas été accordé.

Il a ajouté que la différence entre les deux équipes était évidente, soulignant que le Real Madrid avait gagné trois buts à zéro et qu'il aurait pu en marquer davantage, tandis que son gardien Thibaut Courtois, selon ses propres termes, n'avait eu à repousser qu'un seul ballon.

Roncero a conclu son propos en critiquant ceux qui réduisent le résultat du match aux décisions arbitrales, affirmant que quiconque pense que le Real Madrid ne parle que d'arbitrage soit ne comprend rien au football, soit ferme volontairement les yeux sur la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain.