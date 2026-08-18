Edu Aguirre a critiqué le recrutement de Rodri Hernández par le Barça, estimant que cette opération n'était pas nécessaire pour le club catalan, et avertissant que l'arrivée du milieu de terrain espagnol pourrait se faire aux dépens de Marc Bernal, l'un des plus grands talents montants du club.

Lors de son intervention dans l'émission « El Chiringuito », Aguirre a déclaré qu'il aurait aimé voir Rodri sous le maillot du Real Madrid, mais il a insisté sur le fait que son objection ne portait pas sur le niveau du joueur, mais bien sur la décision du Barça de dépenser une somme colossale pour renforcer un poste où il estime disposer d'options suffisantes.

Le journaliste proche du Real Madrid a ajouté : « Je voulais voir Rodri à Madrid, c'est un bon joueur et j'aurais aimé le voir là-bas, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le Barça l'a recruté pour le prendre à Madrid. »

Aguirre estime que la direction du Barça, présidée par Joan Laporta, a voulu à travers cette opération réaliser un coup populaire, notamment face à l'échec des tentatives du club pour recruter Julián Álvarez, soulignant que l'arrivée de Rodri a coûté au club une somme proche de 80 millions d'euros.

Il a déclaré dans ce contexte : « Après les moqueries qu'il subit avec Julián Álvarez, alors qu'il sait qu'il n'ira pas au Barça, Laporta s'est dit : je vais gagner des applaudissements faciles de la part des supporters », critiquant en même temps l'ampleur des dépenses engagées pour cette opération.

Mais le point le plus marquant dans les critiques d'Aguirre concerne Marc Bernal, car il estime que le jeune joueur du Barça possède les qualités qui lui permettent d'occuper le poste de Rodri, et que le recrutement de la star espagnole pourrait menacer ses chances d'obtenir un temps de jeu suffisant.

Aguirre a déclaré : « Je pense que c'est un bon joueur, mais pour moi il n'est pas nécessaire », avant de faire l'éloge de Bernal en disant : « Marc Bernal est une star, Marc Bernal est du Barça. Il va lui faire de l'ombre, il joue au même poste. Moi, j'adore ce joueur. »

Le journaliste a évoqué un scénario susceptible de susciter l'inquiétude au sein du Barça, se demandant ce qui se passera lorsque les deux joueurs seront disponibles en même temps, en disant : « Rodri est arrivé et Bernal s'est retrouvé sur le banc. Était-ce nécessaire, Rodri ? Pourquoi le Barça a-t-il signé avec lui pour 80 millions d'euros ? »

Malgré sa critique de la décision de recrutement, Aguirre n'a pas remis en question la valeur technique de Rodri, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, tandis que Hansi Flick compte sur lui pour donner davantage de force, d'expérience et de stabilité au milieu de terrain du Barça.

Le Barça avait finalisé le transfert de Rodri pour 76,5 millions d'euros, dont 60 millions fixes et 16,5 millions de variables, faisant du joueur l'un des plus grands investissements du club lors du présent marché des transferts.

Ainsi, le débat ne porte pas sur la valeur de Rodri en tant que joueur, mais bien sur le prix de l'opération et son impact potentiel sur l'avenir de Bernal, à un moment où Flick dispose désormais d'une option de classe mondiale au milieu de terrain, tout en devant en même temps protéger l'un des plus grands talents sur lesquels le Barça compte pour l'avenir.