Juanma Rodríguez, analyste de l’émission « El Chiringuito », a déclenché une vive polémique parmi les supporters du FC Barcelone en publiant une série de tweets provocateurs sur la plateforme « X », peu après que le Real Madrid a finalisé le transfert du latéral gauche catalan Marc Cucurella en provenance de Chelsea.

Dès l’officialisation du transfert, il a publié sur son compte vérifié : « Nous avons désormais un joueur international avec l’équipe d’Espagne. »

Sur un ton sarcastique, il a ajouté : « Le mieux dans tout ça, c’est que De la Fuente ne peut rien y faire », sous-entendant que le sélectionneur espagnol n’avait pas convoqué Carvajal et Huisen parce qu’ils évoluent au Real Madrid.

Il a également fait allusion à un autre transfert en déclarant : « Víctor Muñoz et Cocorela. Au final, nous aurons plus d’internationaux que n’importe quel autre club ».

Après avoir essuyé une volée de critiques de la part des supporters du Barça, Rodríguez a enfoncé le clou : « Allez, bande d’esprits simples. Mon Cocorela vient de la ville de Barcelone, mais il n’est pas du Barça, il est de l’Espanyol, vous suivez ? » Il a joint une photo du joueur arborant le maillot perico pour rappeler qu’il n’a jamais passé par La Masia, mais bien par le rival historique du club blaugrana.

La stabilité de la sélection

Rodríguez enfonce le clou : « Qui sera le premier imbécile à dire que le Real Madrid déstabilise l’équipe nationale espagnole ? Je lis vos commentaires», ironisant sur l’épisode de 2018 quand le Real avait recruté Julen Lopetegui juste avant le Mondial, provoquant son éviction de la sélection et une vive polémique sur l’ingérence du club dans la stabilité de la Roja.

Pour clore son intervention, l’analyste de l’émission « Mega » a lancé un avertissement : « Si l’on veut absolument que le latéral gauche titulaire de la Roja soit un joueur du Real Madrid, alors il faudra aussi recruter Grimaldo », en référence au défenseur du Bayer Leverkusen, actuellement l’un des meilleurs à son poste en Europe.