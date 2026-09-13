Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Un journaliste madrilène : Güler fait des merveilles avec le Real, et Doumandé jouera à cause de son prix

J. Mourinho
Yan Diomandé
A. Guler
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Portugal
Côte d’Ivoire
Turquie
Espagne

Réalité ou exagération ?

Thomas Roncero, le célèbre analyste de l'émission El Chiringuito et rédacteur en chef adjoint du journal AS, a réagi à la composition du Real Madrid pour le match face au Rayo Vallecano, hier samedi, lors de la cinquième journée de Liga.

Le Real Madrid s'est imposé lors de cette rencontre sur le score de 4-1 au stade Santiago-Bernabéu, prenant provisoirement la tête de la Liga à égalité de points avec le Barça.

Roncero, connu pour ses penchants madrilènes, a déclaré, dans des propos mis en avant par le journal AS : « Güler est le phare de l'équipe, Bernardo apporte au Real l'organisation et l'équilibre, tandis qu'Arda est celui qui crée la magie et apporte la touche qui fait la différence. »

Roncero a ajouté : « Au cours des 20 dernières minutes, le Real Madrid n'est pas seulement sorti de sa léthargie, il a aussi commencé à se montrer dangereux. C'est un tout autre match. La titularisation de Diomandé s'impose au vu de la somme que le club a déboursée pour le recruter, mais il doit soit briller et s'imposer, soit c'est Güler qui jouera. »

À noter que les journalistes ont également posé à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, des questions en conférence de presse sur la raison pour laquelle Arda Güler s'est retrouvé sur le banc face au Rayo Vallecano au profit de Yan Diomandé.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google