Thomas Roncero, le célèbre analyste de l'émission El Chiringuito et rédacteur en chef adjoint du journal AS, a réagi à la composition du Real Madrid pour le match face au Rayo Vallecano, hier samedi, lors de la cinquième journée de Liga.

Le Real Madrid s'est imposé lors de cette rencontre sur le score de 4-1 au stade Santiago-Bernabéu, prenant provisoirement la tête de la Liga à égalité de points avec le Barça.

Roncero, connu pour ses penchants madrilènes, a déclaré, dans des propos mis en avant par le journal AS : « Güler est le phare de l'équipe, Bernardo apporte au Real l'organisation et l'équilibre, tandis qu'Arda est celui qui crée la magie et apporte la touche qui fait la différence. »

Roncero a ajouté : « Au cours des 20 dernières minutes, le Real Madrid n'est pas seulement sorti de sa léthargie, il a aussi commencé à se montrer dangereux. C'est un tout autre match. La titularisation de Diomandé s'impose au vu de la somme que le club a déboursée pour le recruter, mais il doit soit briller et s'imposer, soit c'est Güler qui jouera. »

À noter que les journalistes ont également posé à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, des questions en conférence de presse sur la raison pour laquelle Arda Güler s'est retrouvé sur le banc face au Rayo Vallecano au profit de Yan Diomandé.



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