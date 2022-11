Un journaliste français dézingue Benzema, la guerre est déclarée

Journaliste et auteur réputé, Alexis Menuge accuse gravement Karim Benzema.

Karim Benzema a divisé l'équipe pendant des mois - son absence est une opportunité, pas une faiblesse. En tout cas, selon l'opinion d'Alexis Menuge, qui n'a pas retenus es coups dans un entretien offert au média wettbasis.

"Je ne vois pas du tout cela comme une faiblesse, mais comme une opportunité. Karim Benzema divise l'équipe depuis des mois. Il divise toujours l'équipe, maintenant aussi, en préparation. Parce que c'est ce genre de type."

"J'espère que Karim Benzema ne portera plus jamais le maillot français", a ainsi tonné Menuge. "On l'aime bien, ou on ne l'aime pas du tout. Mais il n'y a rien entre les deux. Son grand retour a été célébré en France il y a deux ans, mais avec le recul, il faut dire que c'était une défaite pour lui-même."

"On peut aussi se demander s'il portera à nouveau le maillot un jour, il a déjà 35 ans. J'espère que non.", a encore taillé le journaliste.

"Et Giroud, Griezmann, Mbappé, Dembele, c'est difficile de trouver une telle puissance offensive dans le monde. Même sans Benzema."

"Vous avez aussi Tchouameni, Turman, Coman, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la France. Sans Benzema, encore moins." Une interview qui elle, va diviser à coup sûr.