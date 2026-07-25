Un journaliste français à propos de Diomandé : « Je me sentirais idiot si j'étais un supporter du Real Madrid »

Le journaliste français Walid Acherchour a critiqué les rumeurs faisant état de la volonté du Real Madrid de recruter le jeune ailier ivoirien Yan Diomandé, estimant que ce transfert potentiel n'est pas à la hauteur des attentes, surtout s'il vise à compenser le départ de Vinicius Junior ou de Michael Olise.

Lors de son passage dans l'émission « After Foot » sur la radio française « RMC », Acherchour a déclaré ce samedi soir : « Si j'étais un supporter du Real Madrid, passer d'Olise à 150 millions d'euros à Diomandé à 120 millions d'euros, je dirais qu'on m'a pris pour un idiot. Il y a un problème dans la marchandise. »

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Il a ajouté que de telles opérations peuvent sembler illogiques pour les supporters du club madrilène, en particulier lorsque des sommes colossales sont dépensées pour des joueurs qui ne présentent pas encore les garanties suffisantes pour atteindre le niveau attendu au Real Madrid.

Le commentaire d'Acherchour intervient dans un contexte de rumeurs reliant le Real Madrid au recrutement de l'ailier de Leipzig, Yan Diomandé, alors que l'avenir de Vinicius Junior reste incertain, les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire à l'été 2027, continuant de patiner.

Le journaliste allemand Florian Plettenberg avait indiqué que le Real Madrid avait désormais pris l'ascendant sur le Paris Saint-Germain dans la course à Diomandé, tandis que de nouveaux contacts ont eu lieu entre les parties ce jour.

De son côté, le club français reste déterminé à tenter de recruter le joueur, au moment où le Real Madrid intensifie ses démarches pour parvenir à un accord avec Leipzig, ayant déjà entamé des négociations directes avec le club allemand.







