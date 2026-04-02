Un journaliste fait une révélation : c'est Jesus qui a élaboré la stratégie de l'Arabie saoudite lors du match contre l'Irak !

Un journaliste saoudien a lancé une bombe en affirmant que c'était le Portugais Jorge Jesus, l'entraîneur de l'équipe d'Al-Nassr, qui avait élaboré la stratégie de l'équipe nationale saoudienne lors du match contre l'Irak dans le cadre des barrages asiatiques de qualification pour la Coupe du monde 2026.

La sélection saoudienne s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après avoir fait match nul 0-0 contre l'Irak en octobre dernier, lors de son deuxième match des barrages asiatiques de qualification pour la Coupe du monde, où elle l'a emporté à la différence de buts, après avoir battu l'Indonésie.

Falah Al-Qahtani, journaliste au journal saoudien « Okaz », a déclaré lors d’un podcast intitulé « Hujma » : « Je vais révéler une information qui n’avait jamais été divulguée auparavant, à savoir que c’est Jesus qui a élaboré la stratégie de l’équipe nationale pour le match contre l’Irak qui nous a permis de nous qualifier. »

Il a ajouté : « Jesus s'est rendu au camp de la sélection saoudienne le jour du match, s'est assis avec les joueurs, a mis en place la stratégie, puis est reparti. »

Cette révélation intervient alors que le nom de l’entraîneur portugais est évoqué pour prendre les rênes de la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026, en remplacement du Français Hervé Renard, dans un contexte de baisse des résultats et des performances des « Verts » ces derniers temps.

Jesus est en concurrence avec plusieurs noms récemment évoqués, tels que l’Italien Simone Inzaghi, entraîneur du Hilal, le Nord-Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur du Al-Qadsia, et Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc.