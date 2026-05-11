Goal.com
En directBillets
AjaxImago
Rian Rosendaal

Traduit par

Un journaliste est consterné par sa visite au match Ajax - FC Utrecht

Ajax

Willem Vissers, journaliste au De Volkskrant, était présent dimanche à la Johan Cruijff ArenA pour Ajax - FC Utrecht (1-2)

« L’ambiance à l’ArenA est le reflet du jeu sur le terrain », constate-t-il, revenant sur la défaite douloureuse de l’Ajax à domicile. « Les gens n’y croient plus vraiment. »

Il accorde toutefois une exception au F-Side, le groupe de supporters ultras de l’Ajax : « Beaucoup d’entre eux portaient le maillot du club plutôt qu’une veste noire. L’ambiance était sympa et ils sont restés positifs. »

« Mais, poursuit l’observateur du club ajacide, c’est comme au NAC Breda : les gens passent leur temps à aller chercher de la bière. Il y a du monde partout, on se croirait à un concert de pop. »

« C’est juste de l’ennui, et ce n’est pas sympa », constate Vissers, qui voit émerger une tendance inquiétante. « Tout comme le baseball autrefois, quand il n’y avait personne sur les bases. C’est pour ça que les Américains aiment tant ce sport. Il n’y a personne sur les bases, je peux aller chercher une bière rapidement. Et comme ça, on ne rate jamais rien. Le football commence un peu à devenir comme ça aussi. »

Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Ajax crest
Ajax
AJX

Les supporters ajacides ont vu leur équipe, cinquième de la Vriendenloterij Eredivisie, s’incliner in extremis face au FC Utrecht. C’est l’ancien Ajacide Mike van der Hoorn qui a inscrit le but de la victoire à Amsterdam, à la 96^e minute.

L’Ajax peut encore décrocher la troisième place : il doit battre le SC Heerenveen, espérer une défaite du FC Twente contre le PSV et un faux pas du NEC, actuel quatrième, face aux Go Ahead Eagles. 

Publicité