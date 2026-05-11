Willem Vissers, journaliste au De Volkskrant, était présent dimanche à la Johan Cruijff ArenA pour Ajax - FC Utrecht (1-2).

« L’ambiance à l’ArenA est le reflet du jeu sur le terrain », constate-t-il, revenant sur la défaite douloureuse de l’Ajax à domicile. « Les gens n’y croient plus vraiment. »

Il accorde toutefois une exception au F-Side, le groupe de supporters ultras de l’Ajax : « Beaucoup d’entre eux portaient le maillot du club plutôt qu’une veste noire. L’ambiance était sympa et ils sont restés positifs. »

« Mais, poursuit l’observateur du club ajacide, c’est comme au NAC Breda : les gens passent leur temps à aller chercher de la bière. Il y a du monde partout, on se croirait à un concert de pop. »

« C’est juste de l’ennui, et ce n’est pas sympa », constate Vissers, qui voit émerger une tendance inquiétante. « Tout comme le baseball autrefois, quand il n’y avait personne sur les bases. C’est pour ça que les Américains aiment tant ce sport. Il n’y a personne sur les bases, je peux aller chercher une bière rapidement. Et comme ça, on ne rate jamais rien. Le football commence un peu à devenir comme ça aussi. »

Les supporters ajacides ont vu leur équipe, cinquième de la Vriendenloterij Eredivisie, s’incliner in extremis face au FC Utrecht. C’est l’ancien Ajacide Mike van der Hoorn qui a inscrit le but de la victoire à Amsterdam, à la 96^e minute.

L’Ajax peut encore décrocher la troisième place : il doit battre le SC Heerenveen, espérer une défaite du FC Twente contre le PSV et un faux pas du NEC, actuel quatrième, face aux Go Ahead Eagles.