Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a refusé de se présenter devant les médias après la victoire 1-0 face à Villarreal, lors de la rencontre disputée au stade Santiago Bernabéu, en signe de protestation contre l'expulsion du Brésilien Vinicius Junior.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », Mourinho ne s'est pas présenté à la conférence de presse d'après-match, et aucun de ses adjoints ni des joueurs de l'équipe n'apparaîtra en zone mixte. C'est la décision qu'ont annoncée les employés de la Ligue espagnole présents au stade Santiago Bernabéu.

La colère du club madrilène remonte à l'expulsion dont a été victime Vinicius Junior, bien que le Real Madrid soit parvenu à décrocher les trois points grâce à un but unique inscrit par Diomande.

L'entraîneur portugais a affiché une colère manifeste après le carton rouge brandi au visage du joueur brésilien, et il a décidé de ne pas assister à la conférence de presse.

Le Real Madrid devra s'acquitter d'une amende en raison de l'absence de José Mourinho à la conférence de presse d'après-match.

Mourinho, tel qu'on l'a toujours connu

Le journaliste Antonio Romero a estimé que Mourinho avait dévoilé sa véritable personnalité à travers cette décision, déclarant : « Vous disiez que Mourinho était arrivé plus apaisé, mais il a montré son vrai visage dès la première fois. J'ai le sentiment que la décision de Mourinho cache deux choses : la première, c'est qu'il a déjà commencé à disputer le Clasico ; la seconde, c'est qu'il évite de répondre à des questions embarrassantes sur le niveau modeste affiché par l'équipe, qui a tendance à décliner. »

De son côté, l'analyste Julio Pulido considère que Mourinho n'a pas changé par rapport à ce qu'il était par le passé, déclarant : « Il joue davantage en dehors du terrain qu'à l'intérieur. Sa stratégie est claire : compenser le manque de football de l'équipe en semant la tension et en faisant monter les enchères. S'il croit que cette méthode le rapprochera du style de jeu du Barcelone, il se trompe, car c'est une stratégie erronée. Il a commencé à travailler en interne pour convaincre les joueurs de la nécessité d'enflammer l'ambiance, et il a adopté le discours du club selon lequel les arbitres portent préjudice au Real Madrid. »

Jordi Martí a affirmé que les supporters du Real Madrid avaient adopté le discours selon lequel la Ligue espagnole souffre de corruption, ajoutant : « Je pensais qu'on ne reverrait plus jamais la pire version de Mourinho, mais il est revenu pour rester. Il contamine tout le monde avec sa toxicité. »



