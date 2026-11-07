Un journaliste espagnol : Vinicius s'ennuie et menace de faire s'effondrer le Real Madrid

Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a fait l'objet de vives critiques en raison de la baisse de son niveau et de ses statistiques avec le club merengue au cours de la saison actuelle.

Le célèbre journaliste Jesús Gallego estime, dans son article pour le quotidien espagnol « As », que la présence de Vinicius dans le onze titulaire nuit aux intérêts du Real Madrid.

Voici le texte intégral de l'article de Gallego :

« José Mourinho affirme qu'il ne nuira jamais volontairement à l'équipe au profit d'un joueur en particulier, et nous devons le croire. Mais sa décision d'aligner Vinicius à Athènes et de changer le système de jeu que l'équipe avait adopté lors des matchs contre Barcelone et Santander a bien failli provoquer un effondrement collectif. En effet, l'idée de jouer avec trois joueurs en ligne offensive, testée des centaines de fois avec ce groupe, est revenue déséquilibrer l'équipe, au point de faire paraître le modeste AEK Athènes comme l'une des formations d'élite. Et si vous êtes enfin parvenu au plan que vous avez cherché pendant trois mois, pourquoi revenir de nouveau aux expérimentations ? Il n'y a qu'une seule réponse : pour aligner Vinicius sans sacrifier Diomandé. »

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« Mais quelle que soit l'envie de l'entraîneur de retrouver le meilleur niveau du joueur brésilien, celui-ci ne mérite pour l'instant que de s'asseoir sur le banc des remplaçants. Car le problème ne se limite plus à son manque d'efficacité offensive : il affiche désormais un manque total de confiance, ainsi qu'un état d'ennui et de lassitude vis-à-vis du jeu, comme si tout ce qui se passe ne le concernait plus vraiment. Il est temps que Vinicius s'asseye sur le banc des remplaçants et prouve, par les entraînements et surtout par les minutes qu'il obtiendra lors de ses participations, qu'il veut retrouver sa place dans le onze titulaire. »

« Et cela ne sera pas possible en se contentant de quelques accélérations, de quelques dribbles et d'un but. Il devra plutôt reculer pour apporter un soutien défensif, aider ses coéquipiers et se battre sur le terrain à la manière du joueur qui lui a pris sa place, Diomandé. S'il y parvient, nous verrons alors comment Mourinho gérera ses choix dans la composition. Dans le cas contraire, il devra attendre jusqu'en juin, prêt à un transfert colossal vers un club qui lui permettra d'être une star et de bénéficier des privilèges dont il ne jouit plus ici. »