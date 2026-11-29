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Le Real Madrid a subi une lourde défaite face au Deportivo Alavés (1-2), hier samedi au stade Santiago Bernabéu, laissant passer l'occasion de maintenir la pression sur le FC Barcelone, leader de la Liga.

Le Real Madrid a de nouveau affiché un visage inquiétant en première période : il a eu la possession du ballon, mais n'a guère trouvé de solutions pour percer l'organisation défensive mise en place par l'entraîneur Quique Sánchez Flores.

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Alavés a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final et repart du Santiago Bernabéu avec trois points précieux.

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Cette défaite met fin à la série de victoires du Real Madrid, qui reste à la troisième place, et offre au FC Barcelone l'occasion de porter son avance à 6 points.

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« Les erreurs du Real Madrid »

Dans l'émission « Tiempo de Juego » de la radio espagnole COPE, le célèbre journaliste Manolo Lama a analysé les principales raisons qui, selon lui, expliquent le faux pas du Real Madrid au Santiago Bernabéu.

Pour Lama, le manque de précision devant le but a été le premier facteur de la défaite, l'équipe ayant selon lui eu suffisamment d'occasions pour faire la différence.

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« Le Real Madrid a commis plusieurs erreurs. La première, c'est le manque de précision. Il a eu des occasions, à mon avis, pour gagner le match », a-t-il déclaré.

Lama a également attribué une part de responsabilité à Mourinho pour ses choix techniques : « Je pense que l'entraîneur, que nous avons porté aux nues cette semaine, a commis de graves erreurs, comme sortir Arda Güler, qui est le meilleur joueur sur les coups de pied arrêtés, et garder Vinicius sur le terrain. »

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Il a ajouté que cette opinion n'était pas seulement la sienne, puisque le public du Bernabéu l'a exprimée par des sifflets, aussi bien à l'encontre du changement qu'à l'encontre de Vinicius.

Lama est aussi revenu sur la tendance récurrente du Real Madrid à compter sur des remontées au score dans les dernières minutes, avertissant que cette méthode ne pouvait pas fonctionner à chaque fois.

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« Quand on joue avec le feu, on peut réussir à revenir une fois, et même deux, mais il arrive un moment où l'on se brûle », a-t-il expliqué.

Pour conclure son analyse, Lama a salué le plan tactique mis en place par Quique Sánchez Flores à Alavés, qui a réussi à neutraliser les principales armes du Real Madrid, à savoir la vitesse et les espaces.

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« Il y a des moments où, si l'on ne laisse pas le Real Madrid courir, ce qu'a fait Quique, il souffre beaucoup dans le jeu de position, et on l'a encore vu. Le Real Madrid n'a pas pu courir, et on n'a vu aucun face-à-face ni aucune occasion née de la vitesse », a-t-il précisé.

Le Real Madrid a tenté 24 tirs au cours du match, contre 8 pour Alavés, et a obtenu 13 corners contre un seul pour son adversaire.

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Les Merengues ont eu 74,3 % de possession, mais n'ont marqué qu'un seul but sur 7 tirs cadrés.

Le club madrilène a gâché 4 grosses occasions, alors qu'Alavés n'en a manqué aucune, ce qui illustre l'écart entre la maîtrise du jeu et l'efficacité devant le but.

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Après cette défaite, les Merengues restent bloqués à 33 points, à la troisième place du classement de la Liga, à 3 points du Barça, leader, et à un point de l'Atlético de Madrid, deuxième.