Un journaliste espagnol crée la surprise au sujet des négociations entre Rodri et le Real

Le transfert de Rodri, la star de Manchester City, vers le Real Madrid appartient désormais au passé : l'opération a échoué, et dans les prochaines heures ou les prochains jours, l'international espagnol deviendra un joueur du Barça.

Le journaliste espagnol Nacho Peña estime que cette opération n'aurait jamais échoué si le club madrilène avait réellement voulu recruter le joueur de Manchester City.

Selon Nacho, le Real Madrid voulait le joueur, mais il ne s'agissait pas d'un transfert prioritaire, et c'est pour cette raison que le club madrilène n'a finalement pas conclu l'opération et n'a pas cherché à convaincre Rodri.

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations de Nacho, qui a affirmé : « Après avoir écouté les arguments et les éléments qui filtrent du côté du Real et de l'entourage de Rodri, je suis parvenu à la conclusion que les deux parties n'ont pas mené la bataille jusqu'au bout. »

Nacho Peña pense que ni le Real Madrid ni Rodri n'avaient la certitude absolue de vouloir unir leurs chemins.

Il a ajouté : « Le Real Madrid n'était pas prêt à recruter Rodri jusqu'au bout, et Rodri n'était pas prêt à rejoindre le Real Madrid jusqu'au bout, quels que soient leurs efforts pour vendre l'idée qu'il disait oui, Madrid, Madrid, et qu'il ne voulait que le Real. »

Il a insisté : « Si le Real Madrid était entré dans un mode de tueur, il n'aurait pas laissé le joueur se faire subtiliser et l'aurait recruté rapidement, mais le club madrilène n'a pas traité le dossier Rodri comme une priorité absolue, bien qu'il ait obtenu l'accord du joueur. »

Il a conclu : « Il est vrai que le Real a franchi une série d'étapes, a parlé avec le joueur, avait son accord, et ils étaient parvenus à un accord pour un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 15 millions d'euros ; on dit qu'il s'agit exactement du même montant que celui proposé par le Barça, mais tout a commencé à ralentir parce que le Real Madrid travaillait sur plusieurs dossiers en même temps. Il a commencé à travailler sur le dossier Diomande, a recruté Espi, et il semble que cela ait commencé à prendre un peu plus de temps, ce qui a peut-être agacé Rodri. »