Un journaliste argentin à propos de sa photo avec Messi : « C'est la photo de ma vie… Je n'en reviens toujours pas. »

Sans le vouloir, Lionel Messi a offert une image qui marquera durablement l’histoire de la Coupe du monde. Après avoir inscrit son deuxième but face à l’Autriche hier, lundi, l’Argentin, emporté par l’émotion, s’est rué vers la zone où se trouvaient plusieurs journalistes pour célébrer sa réalisation.

Parmi eux se trouvait Joaquín Bruno, qui peine encore à croire que l’ancien Blaugrana ait littéralement levé les bras pour exprimer son immense joie.

Après cet instant mémorable, Joaquín Bruno, journaliste pour la chaîne argentine « TyC Sports », a raconté la scène au magazine « Olé » : « Être au bon endroit au bon moment a parfois ses avantages. »

Il confie également à Mundo Deportivo : « C’est la photo de ma vie et l’instant phare de ma carrière de journaliste. Je le dois à ma réaction : j’ai écarté le confrère à côté de moi et j’ai poussé un cri de joie après le but de l’équipe nationale en Coupe du monde, un but signé Messi. »

Il conclut : « Je dois ma présence ici à TyC Sports, qui m’a fait confiance. Pour le reste, c’est pour le meilleur joueur de l’histoire, notre capitaine, notre emblème. L’équipe le suit, les supporters aussi, et les journalistes avec. »

« Je n’arrive toujours pas à y croire, j’ai reçu des centaines de messages, de photos et de vidéos, mon téléphone n’a pas cessé de sonner », ajoute-t-il.

Enfin, il a confié à sa femme une dernière mission : « J’ai demandé à Cici de prendre une belle photo, au bon format et avec un cadre soigné. Qu’elle n’hésite pas à investir : cette image doit être vue chaque jour, non seulement par moi pour me souvenir de cet instant, mais aussi par mon fils de quatre ans, l’un des plus grands fans de Messi. »

Il conclut : « L’heure est venue d’savourer ce moment magique offert par le plus grand joueur de l’histoire. »







