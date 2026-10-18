Un journal espagnol : Barcelone et l'arbitre ont étouffé le Betis, et la participation de Yamal au Clasico est scandaleuse

Le Barça a écrasé le Real Betis (5-2), samedi, sur la pelouse de La Cartuja, en Liga, mais la rencontre a suscité la polémique en raison des décisions de l'arbitre Ricardo de Burgos, qui, selon le journaliste Salvador Sostres dans le quotidien espagnol "ABC"a desservi le Betis, notamment après l'expulsion directe de Facundo Bernal consécutive à un accrochage avec Lamine Yamal.

Sostres a vivement critiqué l'arbitre, estimant que ses décisions ont gâché la rencontre et soulignant que l'expulsion de Bernal après son accrochage avec Yamal a constitué l'un des moments les plus controversés. Il a également jugé que l'absence de Vinicius Junior pour le Clasico, alors que le joueur du club catalan pourra, lui, prendre part à la rencontre, est "scandaleuse", même si cela pourrait servir les intérêts de l'entraîneur du Real, José Mourinho.

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Le journaliste a écrit : "Abdessamad Ezzalzouli a inscrit le deuxième but du Betis, puis une altercation a éclaté après le but, au cours de laquelle de Burgos a de nouveau prouvé qu'il versait des larmes de crocodile, après avoir sanctionné la première agression de Lamine Yamal d'un carton jaune, tandis qu'il punissait la réaction de Facundo Bernal d'un carton rouge."

Il a également évoqué l'annulation d'un but marqué par Lo Celso pour le Real Betis, d'une frappe directe de l'extérieur de la surface, au motif d'une main survenue auparavant, "une décision d'une sévérité excessive", selon le journaliste.

Et d'ajouter : "Ce but était encore plus somptueux que celui de Lamine, et son annulation a fait l'objet d'une vive polémique, au vu du geste technique magnifique qui a été gâché. De Burgos doit cesser d'insulter le football."

Le Betis s'est retrouvé, selon la description de Sostres, impuissant face au Barça, victime à la fois des décisions arbitrales et de la malchance.

Le journaliste a conclu que le Barça avait livré une bonne prestation par séquences, mais qu'il avait rencontré plus de difficultés que de raison, avertissant qu'il "ne bénéficiera pas, dans les compétitions européennes, d'un arbitrage aussi bienveillant". Malgré la polémique, il a estimé que Yamal avait signé une magnifique soirée de football, "mais son manque de sang-froid aurait pu le priver de participer au Clasico".



